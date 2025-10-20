為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    希望鄭麗文別親中 屏縣藍營議員陳揚籲多到地方聽基層聲音

    2025/10/20 18:39 記者葉永騫／屏東報導
    屏東縣國民黨議員陳揚建議黨主席當選人鄭麗文應該到地方來了解基層的想法。（記者葉永騫攝）

    對於國民黨主席當選人鄭麗文直接點名屏東等三縣市長由誰參選，國民黨屏東縣議員陳揚認為不恰當，強調應該尊重地方的意見及提名程序，對於親中的立場也不以為然，希望別把中間選民都嚇跑了。

    陳揚表示，屏東縣是國民黨的艱困區，民進黨執政20幾年，使得屏東縣長人選難產，至今除了立委蘇清泉表態參選外，並沒有人表態，所以仍內定蘇清泉是下屆縣長提名人選，但依規定還是要經過黨內一定的提名程序，並徵詢地方意見，最後才決定提名人，不應該由黨主席直接指定，建議黨主席當選人鄭麗文應該到地方來了解基層的想法，畢竟南部和北部是不同的，就如同這次黨主席選舉，鄭麗文在屏東縣得票數是輸給郝龍斌，別再用天龍國的想法來看天下。

    陳揚說，國民黨主席應該是帶領國民黨明年打贏基層選舉，並拿回執政權，所以要把餅做大，採取中立的立場，與中國、美國都保持良好關係，不親中、不親美才是上策，如果黨主席親中會讓中間選民嚇跑，尤其年輕人會跑到白或綠的陣營，好不容易國民黨慢慢爭取到年輕人加入，一下子搞親中，對於南部選情無異雪上加霜，對明年選舉只有負面沒有加分。

