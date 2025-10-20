為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    接見澳洲跨黨派國會團 蕭美琴盼深化能源合作

    2025/10/20 18:26 記者陳昀／台北報導
    副總統蕭美琴今天接見「澳洲跨黨派國會議員團」。（總統府提供）

    副總統蕭美琴今天接見「澳洲跨黨派國會議員團」。（總統府提供）

    副總統蕭美琴今天接見「澳洲跨黨派國會議員團」時表示，台澳關係近年持續深化，在經貿合作、能源安全或國際議題上都展現堅實的夥伴關係。台灣除了積極發展再生能源，也仰賴多元能源進口，期待未來能持續深化夥伴關係。

    蕭副總統首先感謝澳洲跨黨派參、眾議員組團來台。並提到，台澳雙邊合作在近年來顯著成長，感謝各位長期關心並支持此一夥伴關係。

    蕭美琴指出，澳洲與台灣、美國、日本及加拿大一直是「全球合作暨訓練架構」（GCTF）的堅實夥伴，共同在公共衛生、資安防護等公共政策議題上進行國際合作，以應對各種當代全球性挑戰。

    蕭美琴也感謝澳洲多次在國際場合重申台海和平穩定的重要性，及支持台灣有意義地參與國際組織。

    蕭美琴提到，澳洲是台灣重要貿易夥伴，雙方經濟高度互補，特別是澳洲長期協助台灣強化能源韌性。台灣除了積極發展再生能源，也仰賴多元能源進口，期待未來能持續深化夥伴關係。

    蕭美琴表示，很高興看到許多台裔澳洲人長期在澳洲深耕，為當地社會、經濟與文化的多元發展作出貢獻。同時，台灣也歡迎更多年輕澳洲朋友來台就學、工作與體驗台灣的文化，兩國都重視學術自由與言論自由，並致力於讓年輕世代能夠在自由開放的環境中成長。

    訪賓一行包括澳洲國會眾議員喬傑納斯（Steve Georganas）、契斯特（Darren Chester）、參議員麥葛瑞（James McGrath）、寇貝克（Richard Colbeck）等。

