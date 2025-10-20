陸委會明舉辦國際研討會 與中共四中全會互別苗頭

陸委會今日表示，為深入探討中國內部政治、經濟、社會治理，對外關係、區域安全及兩岸關係等情勢發展，該會委託國立政治大學國際關係研究中心於10月21日在台北遠東香格里拉國際大飯店辦理「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會。（陸委會提供）

中共四中全會召開之際，陸委會今日表示，為深入探討中國內部政治、經濟、社會治理，對外關係、區域安全及兩岸關係等情勢發展，該會委託國立政治大學國際關係研究中心於10月21日在台北遠東香格里拉國際大飯店辦理「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會（International Conference on U.S.-China Strategic Competition in 2025: Implications for China and Cross-Strait Relations）。

陸委會表示，本次研討會將邀請國家安全會議秘書長吳釗燮蒞會開幕致詞，並邀集相關領域海外學者與會，包括美國佛羅里達大學漢密爾頓中心戰略與治國學教授Walter Russell Mead及詹姆斯敦基金會主席Peter Mattis將發表專題演講，美國太平洋論壇執行資深顧問Brad Glosserman、董事Carl Baker、加拿大英屬哥倫比亞大學政治系教授Yves Tiberghien、法國蒙田研究院亞洲中心主任杜懋之（Mathieu Gilles Duchatel）、菲律賓馬尼拉德拉薩大學國際研究系教授Renato de Castro、日本學習院大學政治系教授江藤名保子、新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎等，另有國內多位重要專家學者亦將與會共同研討、交流。

請繼續往下閱讀...

陸委會指出，外界關注近期美中關係變化，及中共即將召開的「二十屆四中全會」，對中國內部經濟與社會的風險挑戰，及對兩岸關係、區域情勢和全球議題的影響。透過本次國際研討會來自各國學者專家的觀察與分析，將有助於瞭解中國大陸內外情勢及未來動向，促使國際社會共同採取行動支持台海和平穩定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法