為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    陸委會明舉辦國際研討會 與中共四中全會互別苗頭

    2025/10/20 18:05 記者陳鈺馥／台北報導
    陸委會今日表示，為深入探討中國內部政治、經濟、社會治理，對外關係、區域安全及兩岸關係等情勢發展，該會委託國立政治大學國際關係研究中心於10月21日在台北遠東香格里拉國際大飯店辦理「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會。（陸委會提供）

    陸委會今日表示，為深入探討中國內部政治、經濟、社會治理，對外關係、區域安全及兩岸關係等情勢發展，該會委託國立政治大學國際關係研究中心於10月21日在台北遠東香格里拉國際大飯店辦理「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會。（陸委會提供）

    中共四中全會召開之際，陸委會今日表示，為深入探討中國內部政治、經濟、社會治理，對外關係、區域安全及兩岸關係等情勢發展，該會委託國立政治大學國際關係研究中心於10月21日在台北遠東香格里拉國際大飯店辦理「美中競爭下的中國大陸情勢與兩岸關係」國際研討會（International Conference on U.S.-China Strategic Competition in 2025: Implications for China and Cross-Strait Relations）。

    陸委會表示，本次研討會將邀請國家安全會議秘書長吳釗燮蒞會開幕致詞，並邀集相關領域海外學者與會，包括美國佛羅里達大學漢密爾頓中心戰略與治國學教授Walter Russell Mead及詹姆斯敦基金會主席Peter Mattis將發表專題演講，美國太平洋論壇執行資深顧問Brad Glosserman、董事Carl Baker、加拿大英屬哥倫比亞大學政治系教授Yves Tiberghien、法國蒙田研究院亞洲中心主任杜懋之（Mathieu Gilles Duchatel）、菲律賓馬尼拉德拉薩大學國際研究系教授Renato de Castro、日本學習院大學政治系教授江藤名保子、新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎等，另有國內多位重要專家學者亦將與會共同研討、交流。

    陸委會指出，外界關注近期美中關係變化，及中共即將召開的「二十屆四中全會」，對中國內部經濟與社會的風險挑戰，及對兩岸關係、區域情勢和全球議題的影響。透過本次國際研討會來自各國學者專家的觀察與分析，將有助於瞭解中國大陸內外情勢及未來動向，促使國際社會共同採取行動支持台海和平穩定。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播