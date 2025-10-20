為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    澎縣議會臨時會開議 機票難求成為關心重點

    2025/10/20 17:05 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣議長陳毓仁，主持臨時會開議。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣議長陳毓仁，主持臨時會開議。（記者劉禹慶攝）

    澎湖縣議會第20屆第18次臨時會，今（20）日開幕，議程自10月20至24日共計5天，審查澎湖縣政府提出的各項議案，以及議員的建議案。其中最受外界矚目的是，澎湖進入觀光淡季，機票仍一票難求，將成為臨時會關心聚焦的重點。

    議長陳毓仁表示，身為代議士，議會在審查議案時，不是僅止於程序的完成，更重視提案的合理性、前瞻性與永續性，是否真正符合民眾的期待。這是議會負責任的審議態度，也請澎湖縣府團隊拿出高度，以紮實的專業端出讓鄉親信服的「好菜」。再次提醒並勉勵縣府團隊，比起為貫徹決策而提案，從民眾的角度去思考，政策是否符合需求？是否真的能解決問題？更有意義？讓民眾有感，才是議案真正的價值。

    陳毓仁表示，10月連假不斷，許多民眾、遊客天未亮就到航站排隊補票，這樣的情形澎湖已多年未曾見。這不僅影響遊客的觀感，也影響民眾的生活與出行。雖然要肯定旅遊處緊急協調加班機，但也要提醒縣府團隊未雨綢繆，為之後的連假提前做好準備。希望能突破瓶頸，不讓問題再走回頭路。交通便利，是民生的基本保障，更是觀光能否永續發展的關鍵。

    陳毓仁表示，花火節雖然結束了，但澎湖的魅力不會結束。「我們的特色、文化與人情味，遠比旅遊券更吸引人」。希望澎湖縣政府能持續推出有亮點、有故事的冬季旅遊活動，結合在地文化、美食與自然景點，讓更多人願意在秋冬季節來澎湖走走，體驗不一樣的風情。

    澎湖進入觀光淡季，澎湖機場前卻出現大排長龍。（民眾提供）

    澎湖進入觀光淡季，澎湖機場前卻出現大排長龍。（民眾提供）

