有重大違失！鍾文智炒股重判潛逃 法官陳勇松遭監院彈劾

前「連一鮑魚」董事長鍾文智因炒股被重判定讞後逃跑，監察院今日表示，高等法院法官陳勇松於違反辦案程序及職務規定，核有重大違失，9日審查通過監察委員林郁容、葉宜津、高涌誠提案，全案移送懲戒法院審理。（資料照）

前「連一鮑魚」董事長鍾文智因炒股被重判定讞後逃跑，監察院今日表示，高等法院法官陳勇松於合議庭評議鍾文智加保、不延長科技監控後，未宣示裁定、依法製作裁定書送達當事人，違反辦案程序及職務規定，損及人民對於司法之信賴，核有重大違失。監察院9日審查通過監察委員林郁容、葉宜津、高涌誠提案，全案移送懲戒法院審理。

鍾文智涉違反證交法，被判合計30年5月徒刑，棄保潛逃遭檢方通緝。時任高等法院庭長邱忠義、法官陳勇松因未延長其科技監控等程序有違失，被移送法官評鑑委員會評鑑；法評會8月決議將邱移送司法院人審會議處，陳則須移送職務法庭審理、建議罰俸10個月。

請繼續往下閱讀...

監察院彈劾文指出，被彈劾人為資深法官，明知合議庭有關被告鍾文智加保不延長科技設備監控之決定，屬得抗告之裁定，須經宣示或送達等程序，始對外發生效力，亦明知系爭審理單未經宣示裁定、依法製作裁定書正本送達當事人，竟僅由書記官以電話片面告知被告鍾文智之辯護人辦理加保及拆除電子監控設備事宜，而未將裁定之內容送達檢察官，導致檢察官無從決定是否提起抗告，顯已嚴重違反訴訟程序。

彈劾文續指，被告鍾文智逃匿引發輿論抨擊後，被彈劾人補行製作「評議附件」附卷，並指示書記官抽換電話紀錄，均違反辦案程序及職務規定，嚴重損害人民對於司法之信賴。

彈劾文強調，被彈劾人所為，顯已違反法官倫理規範第3條、第15條第1項等規定，情節重大，依法官法第30條第2項第7款及第49條第1項，有懲戒之必要。爰依法提案彈劾，移送懲戒法院職務法庭審理。

