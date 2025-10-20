黃國昌要告發張榮興吃魚翅宴遭跟拍案 黃帝穎酸：害慘王鴻薇

民眾黨主席黃國昌。（記者陳逸寬攝）

國民黨立委王鴻薇助理張凱維捲入民眾黨主席黃國昌「養狗仔」跟監偷拍風波，今（20日）又遭爆去年曾販售時任台北市警局長、現任警政署長張榮興的私人行程畫面，質問王鴻薇是否知情甚至授意。針對此事，黃國昌竟稱要「公開告發」，律師黃帝穎調侃，黃國昌此舉根本是「害慘」王鴻薇！

媒體人馬郁雯、王鴻薇前委任律師柯晨皓等人今天召開記者會踢爆，張凱為去年去年5月9日兜售張榮興與萬華「芳明館」角頭在中山區餐廳「上品魚翅」用餐的畫面，而相關畫面去年也曾被某媒體以獨家報導，引發警界震撼。馬郁雯等人痛批此舉涉嫌「跟監販售情治首長影像」，質疑王鴻薇可能知情甚至是在背後下指導棋，要求王鴻薇出面說明清楚。

而黃國昌今天上午在立法院質詢張榮興時提及此事，要張榮興好好想想自己是否被設局，宣稱相關照片被媒體爆出來以前，他就有收到檢舉畫面，他看半天覺得奇怪，他認識的張榮興不是這種人，因此他要公開告發，這件事一定要查清楚。

對此，黃帝穎今下午在臉書發文，「王鴻薇助理張凱維今遭王鴻薇前委任律師揭發，去年5月張與律師柯晨皓對話，丟一份PDF檔名為『張榮興魚翅宴』，更坦承『剛賣出這題』，王鴻薇辦公室與警政署長遭跟拍案難脫關係。王鴻薇助理去年販售張榮興與萬華芳明館角頭吃魚翅宴的照片，且由王鴻薇前委任律師柯律師提出對話截圖等證據揭發，茲事體大！」

「黃國昌今質詢警政署長時當場提出告發，王鴻薇首當其衝，王鴻薇必須交代助理販賣警政署長跟拍照的來源！尤其，王鴻薇有必要說明，跟拍警政署長的照片，與王鴻薇已一審二審敗訴的潘孟安案照片來源是否相同？」

