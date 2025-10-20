BP撂中文「高雄好ㄅㄧㄤˋ」 黃捷曝：市府6、7月就籌備寵粉計畫

BLACKPINK世運主場館演唱會。（取自陳其邁臉書，照片提供：Live Nation Taiwan, YG Entertainment）

韓國超人氣女團BLACKPINK結束高雄演唱會，ROSÉ大秀中文稱讚「高雄好ㄅㄧㄤˋ！」讓5萬名BLINK（指BP粉絲）嗨翻；立委黃捷今（20日）透露，就她所知，市府早在6、7月就開始籌備「寵粉計畫」，把粉絲擺在C位，事前的準備工作遠比我們所看到的還多。

黃捷表示，副市長李懷仁發文揭開「全城應援」幕後分工，各局處使出渾身解數。就她所知，市府早在6、7月就開始籌備「寵粉計畫」，事前的準備工作，遠比我們所看到的還多，正是「必須非常努力，才能看起來毫不費力」的貼切註解。

從官方粉紅色號授權、點亮6大地標、舉辦K-pop隨舞大賽、發放商圈夜市券，到市長帶頭換粉紅大頭貼、路上的「Be BLINK、Be Safe」號誌，再用大數據疏運，讓5萬人接駁順暢，連洗手間數量都考量女性需求多增設。

黃捷說，還有場館營運、警消安全維護、高效率垃圾清運，甚至交通管制線都用了粉紅色。每一個環節不僅專業、更充滿創意，讓粉絲透過追星愛上這座城市，連韓國網友也在社群留言：「想去高雄！」

黃捷稱讚，高雄旅宿、運輸、餐飲業全面成長，7成歌迷留宿高雄，住宿消費提升48%、餐飲消費增長10%，單週末創造3.2億元經濟效益。「這不是偶然，是陳其邁市長帶領團隊以120分的準備，換來市民眼中100分的成果！」市長即使任期接近尾聲，陳其邁依然一刻不鬆懈，珍惜能為城市努力的時間。

黃捷認為，城市治理當然不只是演唱會，但若連一場演唱會都能做到如此用心、把粉絲擺在C位，正充分展現市府團隊的格局和溫度。

臉書社團「高雄好過日」則指出，這幾天看到前韓國瑜市府官員、藍營政客、名嘴攻擊高雄，大酸開個燈、換個粉紅色有什麼了不起；但高雄能讓「演唱會經濟」不只是曇花一現的活動，重點在於建立起「全城策展能力」，包含點燈要選哪個地標、活動要辦在哪個捷運站，這些也都經過策劃，以歌迷方便、串連景點、接近商圈和飯店為原則，默默地擴大經濟效益。

李懷仁也提到，高雄把競爭對象鎖定在香港、新加坡，並認為台灣各城市的觀光應該進一步串聯合作，擴大效益；例如大型演唱會時，住宿效益甚至有15%是外溢到台南，這些指標活動有助於南部觀光串聯。

