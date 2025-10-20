喊話2028讓藍白選上總統 館長發誓：我當立委、接標案全家死光！

館長19日在直播中宣稱，2028藍白選上總統，如果他當上立委或去接政府標案，全家死光。（圖翻攝自YT：館長惡名昭彰）

網紅「館長」陳之漢昨（19日）晚在自己的直播中說，2028年不論是國民黨還是民眾黨的人選上總統，他只要當上立委或任何部會部長、只要接標案就「全家死光」，引發輿論熱議。

館長昨天在YT直播聊到前立委鄭麗文選上國民黨主席和未來藍白合方向，稱他非常了解民進黨邪惡的選法，不外乎就是打抗中保台、抹紅、反間政敵這幾個手段，藍白2028不能再輸，「柯文哲已經沒有時間了，我已經沒有時間了，台灣人也沒有時間了。」

請繼續往下閱讀...

他說：「我在這邊承諾，今天2025年10月19號，無論是國民黨選上當總統，民眾黨選上當總統，我只要當立委，我全家死光，我只要當任何部長，甚至當一個里長，我全家死光，我無臉面對江東父老，不用擔心館長分到一個席次一個位置，也絕不接標案，我有拿政府一個標案，我全家死光！各位放一百個、一萬個心，我要的是人民必須過得好，軍警消護必須加薪，人員必須補足，房價必須下降。」

館長接著面露兇相，「最重要的是，民進黨必須接受70個小時的審訊，一年的土城看守所，這就是我的要求」。而聊天室的館粉們則狂刷支持，稱要恢復特偵組對民進黨的人「算總帳」，讓賴清德去「關狗籠」。

其他網友聽了則直呼傻眼，「他怎麼會覺得自己有當立委的命？」、「別搞到陽萎，就阿彌陀佛了，還立委呢！」、「立法院已經一堆藍白智缺了」、「做你的春秋大夢」、「說得那麼好聽，真有那個機會還不是項隻哈巴狗一樣」、「你命只有做共狗的資格而已」、「說實話，麥玉珍、張啟楷這種都能當立委了，讓館長當立委好像不是不可能……」。

