為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    喊話2028讓藍白選上總統 館長發誓：我當立委、接標案全家死光！

    2025/10/20 18:02 即時新聞／綜合報導
    館長19日在直播中宣稱，2028藍白選上總統，如果他當上立委或去接政府標案，全家死光。（圖翻攝自YT：館長惡名昭彰）

    館長19日在直播中宣稱，2028藍白選上總統，如果他當上立委或去接政府標案，全家死光。（圖翻攝自YT：館長惡名昭彰）

    網紅「館長」陳之漢昨（19日）晚在自己的直播中說，2028年不論是國民黨還是民眾黨的人選上總統，他只要當上立委或任何部會部長、只要接標案就「全家死光」，引發輿論熱議。

    館長昨天在YT直播聊到前立委鄭麗文選上國民黨主席和未來藍白合方向，稱他非常了解民進黨邪惡的選法，不外乎就是打抗中保台、抹紅、反間政敵這幾個手段，藍白2028不能再輸，「柯文哲已經沒有時間了，我已經沒有時間了，台灣人也沒有時間了。」

    他說：「我在這邊承諾，今天2025年10月19號，無論是國民黨選上當總統，民眾黨選上當總統，我只要當立委，我全家死光，我只要當任何部長，甚至當一個里長，我全家死光，我無臉面對江東父老，不用擔心館長分到一個席次一個位置，也絕不接標案，我有拿政府一個標案，我全家死光！各位放一百個、一萬個心，我要的是人民必須過得好，軍警消護必須加薪，人員必須補足，房價必須下降。」

    館長接著面露兇相，「最重要的是，民進黨必須接受70個小時的審訊，一年的土城看守所，這就是我的要求」。而聊天室的館粉們則狂刷支持，稱要恢復特偵組對民進黨的人「算總帳」，讓賴清德去「關狗籠」。

    其他網友聽了則直呼傻眼，「他怎麼會覺得自己有當立委的命？」、「別搞到陽萎，就阿彌陀佛了，還立委呢！」、「立法院已經一堆藍白智缺了」、「做你的春秋大夢」、「說得那麼好聽，真有那個機會還不是項隻哈巴狗一樣」、「你命只有做共狗的資格而已」、「說實話，麥玉珍、張啟楷這種都能當立委了，讓館長當立委好像不是不可能……」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播