為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文點名柯志恩選高雄市長 中常委孫健萍：要初選而非徵召

    2025/10/20 16:10 記者葛祐豪／高雄報導
    孫健萍認為2026縣市長提名要經過初選程序，而非徵召。（孫健萍提供）

    孫健萍認為2026縣市長提名要經過初選程序，而非徵召。（孫健萍提供）

    針對國民黨新任黨主席鄭麗文今天指「2026要從台灣尾開始贏，並點名柯志恩、謝龍介、蘇清泉」若南台灣你們三人都贏，我們就出頭天了！外界質疑形同已欽定這三人將代表國民黨征戰縣市長，由於國民黨的縣市長提名程序尚未進行，恐有提名程序正義問題；對此，高雄藍營看法不一，中常委孫健萍認為要經過初選程序，而非徵召，市議員白喬茵則認為柯志恩「已定於一尊」，只需補足程序。

    今年初第一位宣布參選黨主席、後來退選的國民黨中常委孫健萍表示，鄭麗文當選後，國民黨須一改過去黨主席「乾綱獨斷」的一言堂指令型領導，立刻成立「2026與2028重返執政對策小組」，在明年農曆年前公布全國的初選辦法，而非動輒「徵召」，因為徵召非民主常態，常會指定皇親國戚。

    孫健萍說，柯志恩、謝龍介、蘇清泉三人都非常優秀，但一定要透過公平、公正、公開，以科學可驗證的「初選」方式產生，鞏固參選的民主正當性。他舉2018年韓國瑜為例，當時韓的聲勢如日中天，黨中央仍舉辦初選，由韓國瑜與立委陳宜民PK，透過辯論會闡述各自理念，也能帶動議題。

    孫健萍也曾於2022年宣布投入高雄市長選舉，爭取國民黨黨內提名未果。他強調，如果鄭麗文執意採用徵召方式，恐怕有負於支持他的年輕人。

    昨天曾呼籲新任黨主席鄭麗文在公開場合發言務必謹慎，不要再喊一些會嚇跑中間選民言論的高雄市議員白喬茵，則認為鄭麗文這番話沒有任何問題，因為「高雄柯志恩、台南謝龍介、屏東蘇清泉」這三人出馬選2026，已是南台灣藍營的共識，高雄市議員也都支持柯志恩再戰，幾乎已定於一尊，沒聽說有其他挑戰者，只要程序上補足即可。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播