鄭麗文點名柯志恩選高雄市長 中常委孫健萍：要初選而非徵召

孫健萍認為2026縣市長提名要經過初選程序，而非徵召。（孫健萍提供）

針對國民黨新任黨主席鄭麗文今天指「2026要從台灣尾開始贏，並點名柯志恩、謝龍介、蘇清泉」若南台灣你們三人都贏，我們就出頭天了！外界質疑形同已欽定這三人將代表國民黨征戰縣市長，由於國民黨的縣市長提名程序尚未進行，恐有提名程序正義問題；對此，高雄藍營看法不一，中常委孫健萍認為要經過初選程序，而非徵召，市議員白喬茵則認為柯志恩「已定於一尊」，只需補足程序。

今年初第一位宣布參選黨主席、後來退選的國民黨中常委孫健萍表示，鄭麗文當選後，國民黨須一改過去黨主席「乾綱獨斷」的一言堂指令型領導，立刻成立「2026與2028重返執政對策小組」，在明年農曆年前公布全國的初選辦法，而非動輒「徵召」，因為徵召非民主常態，常會指定皇親國戚。

孫健萍說，柯志恩、謝龍介、蘇清泉三人都非常優秀，但一定要透過公平、公正、公開，以科學可驗證的「初選」方式產生，鞏固參選的民主正當性。他舉2018年韓國瑜為例，當時韓的聲勢如日中天，黨中央仍舉辦初選，由韓國瑜與立委陳宜民PK，透過辯論會闡述各自理念，也能帶動議題。

孫健萍也曾於2022年宣布投入高雄市長選舉，爭取國民黨黨內提名未果。他強調，如果鄭麗文執意採用徵召方式，恐怕有負於支持他的年輕人。

昨天曾呼籲新任黨主席鄭麗文在公開場合發言務必謹慎，不要再喊一些會嚇跑中間選民言論的高雄市議員白喬茵，則認為鄭麗文這番話沒有任何問題，因為「高雄柯志恩、台南謝龍介、屏東蘇清泉」這三人出馬選2026，已是南台灣藍營的共識，高雄市議員也都支持柯志恩再戰，幾乎已定於一尊，沒聽說有其他挑戰者，只要程序上補足即可。

