「走讀」涉「勒警」 黃國昌稱「搭肩」偵訊1小時請回

民眾黨8月底舉辦「司法改革公民走讀」活動，卻與維安警方爆發推擠衝突，有8名官警受傷；台北地檢署今日首度以違反集會遊行法被告身分傳喚黃國昌出庭說明，黃國昌約下午2時許進入偵查庭，偵訊約1個多小時後請回。（資料照）

民眾黨8月底舉辦「司法改革公民走讀」活動，卻與維安警方爆發推擠衝突，有8名官警受傷，涉違反集會遊行法；台北地檢署今日首度以被告身分傳喚黃國昌出庭說明，黃國昌約下午2時許進入偵查庭，偵訊約1個多小時後請回；針對「勒警」指控，黃偵訊後對媒體表示，當時是因為太擠才把手搭在警察肩膀上，否認勒警。

黃國昌結束偵訊後對媒體抱怨，過去自己涉集會遊行法，從馬政府到蔡政府，大概被檢察官調查了4、5次，過往偵訊從來沒有超過半小時，但「檢察官今天問了一堆讓我莫名其妙的問題」，例如如何定義集會遊行，黃國昌說：「我第一次在偵訊時被問這種法律定義性的問題，我覺得非常的驚訝，檢察官問了很多這樣的問題」。

黃國昌還提及：檢察官問他為何勒警察脖子？他則回說：「檢察官你被民進黨的國家機器跟綠色媒體誤導，我從來沒有勒那個警察的脖子，那時候人很擠，我手放在他的肩膀上，我如果勒他脖子，那個警察還跟我有說有笑、聊天，這不是違反經驗法則，太可笑了」。

民眾黨因不滿前主席柯文哲被檢調偵辦滿1年，於8月30日在捷運中正紀念堂站口舉行「司法改革 公民走讀」活動，現場約有上百名民眾參與。但因路權問題，警民爆發衝突，抗議者被警方7度舉牌警告、制止、命令解散，期間，黃國昌涉率領群眾衝撞拒馬、和警方推擠，造成8名官警受傷，警方檢視蒐證影像後認定他涉非法集會、對警官勒頸、破壞阻材，於9月間約談黃國昌，但黃國昌並未赴警局接受警詢，警方遂將全案函送給北檢偵辦。

