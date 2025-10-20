為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    習近平致賀電國民黨 學者：看似祝賀實則政治氣球

    2025/10/20 15:41 記者洪美秀／新竹報導
    鄭麗文當選新任國民黨主席，中共總書記習近平發賀電，肯定多年來國共兩黨在堅持「九二共識、反對台獨」共同政治基礎上，推動兩岸交流合作，推進國家統一；中國官媒開始大肆報導並宣傳統一。（擷取自微博）

    鄭麗文當選成為國民黨準黨魁，中國國家主席習近平隨即發出賀電，從國民黨前主席洪秀柱、吳敦義、江啟臣、朱立倫到鄭麗文，中國發出的賀電不太相同，銘傳大學傳播學者杜聖聰認為賀電如氣球，是飄在權力與語言之間。中共給國民黨的賀電，看似祝賀，實則是一顆顆政治氣球，用來測風向、釋放訊息、暗示態度。這些文字暗藏機鋒，是權謀的語言試劑，誰被提及、誰被忽略、誰被冷處理，全是訊號，每個環節都是權力秩序的符號運作。

    他認為，這場遊戲並非單向。北京丟出政治氣球，國民黨須懂得如何接，回應太快，顯得依附，太慢，則被指為冷淡；字太軟，被說迎合，太硬又被扣上挑釁。「丟球」與「接球」之間，隱藏著的是權謀、節奏與風險管理。他從洪秀柱到吳敦義解讀中共賀電的意涵，也提到2020年江啟臣當黨主席時，中共「未發賀電」則是最冷的一句話，也是國共兩岸關係的空白，像是一種政治懲戒；北京以沉默取代語言，「不發」比「批評」更有殺傷力。

    而2021年朱立倫復出，中共的賀電像條文，如今鄭麗文成為準黨魁，中共的賀電也充滿「習式新華體」風格，且是回歸高壓語言的版本，中共不再單談「九二共識」，而是納入「民族復興」。對北京而言，這是對國民黨的「再納編」；對國民黨主席而言，則是一次語言壓力測試。對於鄭麗文今天在廣播節目呼應習近平，則形同已被納入對岸的劇本。

