京華城取消20％爭議容獎虛晃? 許淑華質疑「打假球」洗白批市府擺爛

台北市議員許淑華今（20）在台北市議會指出，鼎越開發今年4月向市府掛件申請取消20%的容積獎勵，被退件要求釐清有疑慮的事項後，至今未補件，容積率至今仍為840%，疑似「打假球」洗白，批評都發局態度消極，形同配合演爛戲；都市發展局局長簡瑟芳表示，土地目前還在扣押，建管還是不予施工勘驗，將發文鼎越請其說明遲未補件的情況。

許淑華指出，京華城土地所有權人「鼎越開發」4月委由起造人「中國建築經理股份有限公司」，於4月9日行文台北市政府掛件變更都市設計審議案，申請取消有爭議的20%容積獎勵；交通局4月25日回函要求注意變更設計對周邊交通衝擊，都發局5月2日函覆要求釐清變更方案的樓層挑高合理性、開發量減少後停車需求、立體綠化維管措施等議題後，再續行辦理都審程序。

許淑華說，截至今日，鼎越都未再送件都審，容積率依舊維持840%；北市府僅於8月19日發函提醒，未積極追蹤，怠於行使督促之責。雙邊擺爛，案件遲無進展。且變更案是將原地上3層、17層、19層樓地板挑空，形成變更後地上2層、15層、16層，每層樓高度竟達「8.6至10.3公尺」，總建築高度未變更，質疑建物的安全性、合理性等。

許淑華表示，8月19日的公文顯示，中國建經應於6個月內申請複審，也就是10月28日前，逾期未申請或仍不符規定，將依規定予以駁回。要求都發局立即要求業者說明，以免讓取消兩成容獎成為京華城洗白的「假議題」。

簡瑟芳表示，目前還沒有完成容積取消20%，土地還在扣押的狀況，建管還是不予施工勘驗；針對都審遲未補件的部分，將發文請其來說明。

