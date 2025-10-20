黃國昌辦走讀涉「勒警」被北檢傳喚！民眾黨嗆：要約談就來

民眾黨8月在北市舉辦「走讀」活動，造成8名官警受傷，其中民眾黨主席黃國昌涉嫌非法集會、對警官勒頸，台北地檢署今日首度傳喚黃國昌出庭釐清案情。（民眾黨提供）

民眾黨8月在北市舉辦「走讀」活動，造成8名官警受傷，其中民眾黨主席黃國昌涉嫌非法集會、對警官勒頸，台北地檢署今日首度傳喚黃國昌出庭釐清案情。民眾黨今發文開嗆，「走讀無罪把自由還給人民，要約談是吧？黃國昌來了！」

民眾黨指出，「集會遊行法」是威權時代的中國國民黨政府，用以箝制公民政治空間的惡法。對於「集遊法」，民進黨過去諸多有志之士，包含前總統蔡英文、現任總統賴清德都曾大力批判，宣稱要廢除此惡法，把街頭還給人民；結果等到自己大權在握，卻是恣意擴權、禁制區愈劃愈大，俟賴清德總統執政，不容一絲雜質、強力排除異音，連人民「走讀街頭」的權利都要限制、都要箝制、都要剝奪。

請繼續往下閱讀...

讓人民自由地在公共空間活動，不僅是兩公約所明定，更是我國憲法所保障，民眾黨續指，聯合國人權事務委員會 也在2020年明確論述保障集遊權，認為「應避免將法院、議會、具有歷史意義的地點或其他官方建築等場所的周邊指定為不得舉行集會的區域」、「凡是對在這些公共場所內和周邊集會的限制，都必須有明確理由和嚴格界定。」

民眾黨表示，今年8月30日，許多人民和平走讀至愛國東路周圍，希望以親身見聞的方式感受台灣民主與司法之演變，卻碰上警方以重重拒馬、路障、圍欄封鎖，剝奪人民本可自由行走道路與公共空間的權利，更親眼見證國家機器之擴權與警察權之恣意濫權。

「當天人民在壓迫下無法走讀，被警方強力限制人身自由，」民眾黨聲稱，甚至在民進黨高層的要求下，以刑事追訴本黨主席黃國昌作為國家機器打壓之手段，對比民進黨政府長期主張集遊法違憲、違反公正公約，其言行不一、嚴重背離過去揭櫫之人權精神，顯得何其諷刺。

民眾黨批評，這張傳票，不該發給黃國昌或任何行使自由權利的人民，應該發給民進黨政府，因為面對集遊惡法，犯法的從來不是人民，而是恣意擴權的國家機器，而是壓抑民主社會中公民力量與表意權力、濫用司法工具，一意將異議者強力排除於公共空間外的民進黨政權。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法