鄭麗文甫當選就被喊「別太紅」！ 尹立曝國民黨內部最大毛病

國民黨主席當選人鄭麗文拜會立院黨團，與同黨立委舉行便當會，鄭麗文（中）會後在黨團立委陪同下受訪。（記者陳逸寬攝）

前立委鄭麗文當選中國國民黨主席，被視為中共首次介入台灣政黨選舉的案例，引發藍營內部對未來路線恐過於傾中甚至親共的憂慮，外界更嘲諷國民黨「正式紅統化」。前高雄市文化局長尹立痛批，國民黨內部對「紅」的恐懼，不是來自外界，而是源於他們害怕真實樣貌被看見。

尹立昨（19）日在臉書以「國民黨的恐懼：紅標籤不是別人貼的」為題發文表示，當一個政黨的語言只有北京聽得懂，它就離台灣越來越遠。鄭麗文當選國民黨主席後，藍營不是團結，而是慌亂。藍委柯志恩急忙說：「我相信她會修正，取得共識。」議員白喬茵更直白：「拜託主席發言謹慎，不要再嚇跑中間選民。」

尹立指出，一個政黨的主席才剛上任，黨內就急著提醒她「別太紅」，這不是祝賀，而是恐懼，恐懼自己真正的樣子會被看見。他認為，柯志恩那句「會修正」最可笑，既然要修正，就代表方向本來就錯了，「修正什麼？修正鄭麗文的統戰思維？修正那種說不出口卻暗暗期待的『一中想像』？」

尹立強調，連黨內都知道問題在哪，卻還要假裝沒事，這就是國民黨最大的毛病。白喬茵的話更直接揭穿藍營心魔，地方議員得天天出來滅火、撕標籤，因為黨中央未來講的話太像中國官媒？

尹立直言，柯志恩說鄭麗文「懂民眾語言」，又說要跟社會對話，矛盾感十足，這些年，她的語言只有北京聽得懂。國民黨今天最該修正的，不是鄭麗文的言論，而是整個政黨早已被統戰話術麻痺的靈魂。

