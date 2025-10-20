為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文甫當選就被喊「別太紅」！ 尹立曝國民黨內部最大毛病

    2025/10/20 15:39 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席當選人鄭麗文拜會立院黨團，與同黨立委舉行便當會，鄭麗文（中）會後在黨團立委陪同下受訪。（記者陳逸寬攝）

    國民黨主席當選人鄭麗文拜會立院黨團，與同黨立委舉行便當會，鄭麗文（中）會後在黨團立委陪同下受訪。（記者陳逸寬攝）

    前立委鄭麗文當選中國國民黨主席，被視為中共首次介入台灣政黨選舉的案例，引發藍營內部對未來路線恐過於傾中甚至親共的憂慮，外界更嘲諷國民黨「正式紅統化」。前高雄市文化局長尹立痛批，國民黨內部對「紅」的恐懼，不是來自外界，而是源於他們害怕真實樣貌被看見。

    尹立昨（19）日在臉書以「國民黨的恐懼：紅標籤不是別人貼的」為題發文表示，當一個政黨的語言只有北京聽得懂，它就離台灣越來越遠。鄭麗文當選國民黨主席後，藍營不是團結，而是慌亂。藍委柯志恩急忙說：「我相信她會修正，取得共識。」議員白喬茵更直白：「拜託主席發言謹慎，不要再嚇跑中間選民。」

    尹立指出，一個政黨的主席才剛上任，黨內就急著提醒她「別太紅」，這不是祝賀，而是恐懼，恐懼自己真正的樣子會被看見。他認為，柯志恩那句「會修正」最可笑，既然要修正，就代表方向本來就錯了，「修正什麼？修正鄭麗文的統戰思維？修正那種說不出口卻暗暗期待的『一中想像』？」

    尹立強調，連黨內都知道問題在哪，卻還要假裝沒事，這就是國民黨最大的毛病。白喬茵的話更直接揭穿藍營心魔，地方議員得天天出來滅火、撕標籤，因為黨中央未來講的話太像中國官媒？

    尹立直言，柯志恩說鄭麗文「懂民眾語言」，又說要跟社會對話，矛盾感十足，這些年，她的語言只有北京聽得懂。國民黨今天最該修正的，不是鄭麗文的言論，而是整個政黨早已被統戰話術麻痺的靈魂。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播