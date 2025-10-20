習近平賀電鄭麗文當選KMT主席 陸委會：統一非主流民意

鄭麗文當選新任國民黨主席，中共總書記習近平發賀電，肯定多年來國共兩黨在堅持「九二共識、反對台獨」共同政治基礎上，推動兩岸交流合作，推進國家統一；中國官媒開始大肆報導並宣傳統一。（圖擷取自微博）

鄭麗文當選新任國民黨主席，國民黨中央昨日收到中共總書記習近平發來賀電，肯定多年來國共兩黨在堅持「九二共識、反對台獨」共同政治基礎上，推動兩岸交流合作，推進國家統一。陸委會今日痛批，習近平的賀電中，最重要的是要求國民黨要「共同推動國家統一」，而不僅僅是「九二共識」和「反台獨」。

《新華社》報導，習近平在給鄭麗文的賀電指出，當前世界百年變局加速演進，中華民族偉大復興勢不可擋，期望兩黨堅持共同政治基礎，團結廣大台灣同胞，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，深化交流合作，促進共同發展，推進國家統一，堅定守護中華民族共同家園，守護兩岸同胞根本利益，攜手開創中華民族更加美好的未來。

對於習在賀電提及，推動兩岸交流合作，推進國家統一。鄭麗文今日受訪表示，通關密語是「九二共識、反對台獨」，可以了解彼此的態度與立場，伸出友誼的手，兩岸是可以交流的，沒有像陸委會現在已讀不回，無法溝通，導致很多台灣人的權益受損。

對此，陸委會強調，習近平的賀電中，最重要的是要求國民黨要「共同推動國家統一」，而不僅僅是「九二共識」和「反台獨」。但根據本會長期民調，贊成「儘快統一」或「先維持現狀，將來再統一」的只有7%到8%，顯然不是主流民意。這一點要提醒朝野所有政黨注意。

