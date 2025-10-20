為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    習近平賀電鄭麗文當選KMT主席 陸委會：統一非主流民意

    2025/10/20 14:25 記者陳鈺馥／台北報導
    鄭麗文當選新任國民黨主席，中共總書記習近平發賀電，肯定多年來國共兩黨在堅持「九二共識、反對台獨」共同政治基礎上，推動兩岸交流合作，推進國家統一；中國官媒開始大肆報導並宣傳統一。（圖擷取自微博）

    鄭麗文當選新任國民黨主席，中共總書記習近平發賀電，肯定多年來國共兩黨在堅持「九二共識、反對台獨」共同政治基礎上，推動兩岸交流合作，推進國家統一；中國官媒開始大肆報導並宣傳統一。（圖擷取自微博）

    鄭麗文當選新任國民黨主席，國民黨中央昨日收到中共總書記習近平發來賀電，肯定多年來國共兩黨在堅持「九二共識、反對台獨」共同政治基礎上，推動兩岸交流合作，推進國家統一。陸委會今日痛批，習近平的賀電中，最重要的是要求國民黨要「共同推動國家統一」，而不僅僅是「九二共識」和「反台獨」。

    《新華社》報導，習近平在給鄭麗文的賀電指出，當前世界百年變局加速演進，中華民族偉大復興勢不可擋，期望兩黨堅持共同政治基礎，團結廣大台灣同胞，增強做中國人的志氣、骨氣、底氣，深化交流合作，促進共同發展，推進國家統一，堅定守護中華民族共同家園，守護兩岸同胞根本利益，攜手開創中華民族更加美好的未來。

    對於習在賀電提及，推動兩岸交流合作，推進國家統一。鄭麗文今日受訪表示，通關密語是「九二共識、反對台獨」，可以了解彼此的態度與立場，伸出友誼的手，兩岸是可以交流的，沒有像陸委會現在已讀不回，無法溝通，導致很多台灣人的權益受損。

    對此，陸委會強調，習近平的賀電中，最重要的是要求國民黨要「共同推動國家統一」，而不僅僅是「九二共識」和「反台獨」。但根據本會長期民調，贊成「儘快統一」或「先維持現狀，將來再統一」的只有7%到8%，顯然不是主流民意。這一點要提醒朝野所有政黨注意。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播