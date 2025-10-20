嘉市勞工育樂中心房地標售案 議會三讀通過

嘉市議會今天通過市府提出的「勞工育樂中心」房地處分標售案。（資料照）

嘉義市議會臨時會今天三讀審議通過市府提出「勞工育樂中心」土地及建物處分案，待報經內政部核准後由市府辦理標售。市府社會處長李思賢表示，會再找其他地方蓋勞工育樂中心，已退場大同技術學院嘉市校區也會列入未來設置勞工育樂中心的考量之一。

使用42年的勞工育樂中心，因耐震結構有疑慮，2021年市府與廠商解約後閒置至今。市府考量補強修建或拆除經費不符經濟效益，將勞工育樂中心的3筆土地連同建物規劃處分標售案，送市議會審議，今天在臨時會獲三讀審議通過。

議員孫貫志說，市民反映大部分縣市都有勞工育樂中心，市府提出標售案後，希望能夠覓地重建勞工育樂中心。

議員王浩表示，此案先前在審查時非常多市民反映，拆掉勞工育樂中心很可惜，目前有很多公共建設找不到土地來蓋，勞工育樂中心土地使用分區為住宅區，是否可規劃做為社會住宅？此案通過給予市府處分權利，但希望市府不要將處分標售做為唯一選擇，建議考慮其他作法。

市府表示，曾規劃勞工育樂中心ROT案，因建築已使用42年，耐震結構有疑慮，考量結構補強需3千萬元以上，以及公有建物耐用年限約50至60年及建築須符合「發展觀光條例」規定等，不利ROT招商，且補強或拆除建物不符經濟效益，因此規劃土地利用進行標售，標售案基地面積約690.77坪，房地一併標售，總價預估為2億8283萬餘元。

