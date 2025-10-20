台積電生態系赴美投資 國民黨團：不能被美國予取予求

國民黨團嚴正要求民進黨政府，不能被美國予取予求，草率做出自毀長城行為。（記者陳逸寬攝）

副總統蕭美琴日前接受「加拿大廣播公司」（CBC）駐倫敦特派員Chris Brown專訪時提到，台灣已承諾在美國進行投資，不僅是台積電（TSMC），還包括整個生態系其他部分，從供應商到設計商，乃至其他晶片製造公司。立法院國民黨團今日表示，嚴正要求民進黨政府，不能被美國予取予求，草率做出自毀長城行為。即便是最重要的盟友，仍須有為有守，政府必須拿出辦法、行動和決心告訴美國，觸及台灣最重要的核心利益時，要有說「不」的勇氣。國民黨團會在立院持續監督，呼籲政府三思而後行。

國民黨團書記長羅智強表示，國民黨「護國造山」，民進黨則是「德公移山」，1970年代國民黨政府決定要發展半導體，花費半世紀打造的護國神山和護國神山群，在民進黨「德公移山」政策下，快速被掏空。民進黨要賣掉的不僅是護國神山，而是整個護國山脈打包賣掉，這是甚麼樣的喪權辱國、出賣台灣的政府，這才是台灣目前最嚴重的危機，台積電變成和氏璧，列強虎視眈眈吞食、分食，只有民進黨政府唾面自乾，認為「德公移山」後會賺翻。

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，過去是前人種樹、後人乘涼，現在民進黨政府是「前人砍樹、後人曬太陽」。總統賴清德不僅要讓台積電移往美國，現在連相關ICT產業也要跟著移往美國，這無疑是要斬斷台灣經濟命脈，將對台灣產業造成毀滅性傷害，林沛祥要求民進黨政府講清楚說明白。

國民黨立委吳宗憲也說，再美的話術，也掩蓋不了基本邏輯的謬誤，民進黨一直告訴國人，台積電相關產業鏈赴美，對台灣產業升級有幫助，甚至部分綠營政客還誇稱會「賺爛全世界」。吳宗憲質疑，如果可以「賺爛全世界」，那麼以追逐利益為目的商人，為何不早這麼做？過去民進黨一直告訴國人，因為我們有護國神山，不怕中共武力犯台，現在要把護國神山移走，卻雲淡風輕說「沒關係」，這樣對嗎？對國內科技業有幫助嗎？這真的是根留台灣嗎？

國民黨立委牛煦庭表示，台積電從投資到50％設廠、複製竹科模式，現在變成生態系的搬移，在在顯示民進黨政府正在自毀長城，美國要的是「再工業化」，剝奪台灣ICT產業不可替代性。他擔心斷鏈後各式各樣的後遺症，除了台積電，還有更多大小不同規模的產業鏈，跟著半導體創造的產值、就業機會和不可替代性，當整個生態系都搬到美國，是全部遷移台灣矽盾從此歸零，還是僅大企業赴美，中小企業從此斷鏈，從此沒有活路。

