鄭麗文抱怨賴清德只送花籃沒格局 馮光遠酸：派丁字褲小鮮肉跳豔舞

國民黨主席當選人鄭麗文拜會立院黨團，與同黨立委舉行便當會，鄭麗文（中）會後在黨團立委陪同下受訪。（記者陳逸寬攝）

前立委鄭麗文當選國民黨主席，國民黨中央昨（19）日收到中國國家主席習近平賀電；相較之下，民進黨主席、總統賴清德送上「高票當選」花籃，未致賀電，讓鄭麗文感到「有點遺憾」，並批評「沒有格局，是台灣的悲哀」。對此，作家馮光遠發文嘲諷，直言「民進黨應該派小鮮肉去跳豔舞給她看」。

馮光遠今（20）日在臉書發文指出，鄭麗文指責賴清德只送花籃、沒有賀電，讓她覺得有點遺憾，更直呼「沒有這個格局，是台灣的悲哀」。他反諷說，民進黨應該立即檢討改進，「派兩、三個小鮮肉，身著丁字褲至鄭麗文主席辦公室，跳一場讓人臉紅心跳的豔舞供鄭主席欣賞」。

馮光遠補充，去之前，記得要好好看看鄭麗文當初為連戰主席跳兔女郎舞的影帶，並說「格局盡在其中」。貼文曝光後，引發網友熱議，不僅有人曬出當年鄭麗文穿上兔女郎服飾為連戰跳舞祝壽的照片，還有網友留言回應，「送花籃不就表示祝賀之意嗎？」、「笑死，這樣已經超規格了…是我就給他一條脊椎骨（背骨仔）」、「格局要用對人事物」。

