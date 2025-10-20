為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    鄭麗文抱怨賴清德只送花籃沒格局 馮光遠酸：派丁字褲小鮮肉跳豔舞

    2025/10/20 14:45 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席當選人鄭麗文拜會立院黨團，與同黨立委舉行便當會，鄭麗文（中）會後在黨團立委陪同下受訪。（記者陳逸寬攝）

    國民黨主席當選人鄭麗文拜會立院黨團，與同黨立委舉行便當會，鄭麗文（中）會後在黨團立委陪同下受訪。（記者陳逸寬攝）

    前立委鄭麗文當選國民黨主席，國民黨中央昨（19）日收到中國國家主席習近平賀電；相較之下，民進黨主席、總統賴清德送上「高票當選」花籃，未致賀電，讓鄭麗文感到「有點遺憾」，並批評「沒有格局，是台灣的悲哀」。對此，作家馮光遠發文嘲諷，直言「民進黨應該派小鮮肉去跳豔舞給她看」。

    馮光遠今（20）日在臉書發文指出，鄭麗文指責賴清德只送花籃、沒有賀電，讓她覺得有點遺憾，更直呼「沒有這個格局，是台灣的悲哀」。他反諷說，民進黨應該立即檢討改進，「派兩、三個小鮮肉，身著丁字褲至鄭麗文主席辦公室，跳一場讓人臉紅心跳的豔舞供鄭主席欣賞」。

    馮光遠補充，去之前，記得要好好看看鄭麗文當初為連戰主席跳兔女郎舞的影帶，並說「格局盡在其中」。貼文曝光後，引發網友熱議，不僅有人曬出當年鄭麗文穿上兔女郎服飾為連戰跳舞祝壽的照片，還有網友留言回應，「送花籃不就表示祝賀之意嗎？」、「笑死，這樣已經超規格了…是我就給他一條脊椎骨（背骨仔）」、「格局要用對人事物」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播