選前被黃健豪批「沒贏過任何選舉」 鄭麗文今「相抱泯恩仇」

台中市長盧秀燕子弟兵、國民黨立委黃健豪，選前曾評論鄭麗文「履歷蒼白無力、沒贏過任何選舉」，國民黨主席當選人鄭麗文今日中午拜會立法院國民黨團，鄭、黃相見時，鄭主動在鏡頭前抱黃，並指著黃的頭髮說，頭髮有點白，化解尷尬。鄭麗文事後受訪表示，大家都是身經百戰的老將，選舉語言大家不用看得那麼嚴重；黃健豪也說，本來競爭就有摩擦，現在就是一致對外。

黃健豪於國民黨主席選前質疑，不是在政論節目痛罵民進黨，就是有戰力；鄭麗文沒有為國民黨贏過選舉，也沒有在中央和地方政府擔任過管理職，要接手國民黨這個複雜的龐大組織，「這個履歷真的略顯蒼白無力」。黃健豪還說，他個人最不能接受的，就是黨公職募款責任額的問題，「憑什麼有人可以4年直到卸任都不繳責任額，直到要登記參選黨主席才繳清120萬」。

黃健豪今日受訪表示，本來競爭就有摩擦，現在就是一致對外。鄭麗文女士、主席來立院拜訪，與國民黨團充分交換意見，很多人因誤會而結合、或因了解而結合，雙方要多溝通。

國民黨團總召傅崐萁說，鄭麗文主席在當選之後立刻到立院拜訪，不只是對國會的尊重，也是對立院黨團的期許，未來立法院跟黨中央會有密切的結合，讓民意能徹底在黨中央、黨團之間全面落實、無縫接軌，黨主席朱立倫也對鄭麗文有高度祝福，「我們都樂觀其成」，國民黨現在最重要的是團結一心，絕對不會讓民進黨有任何見縫插針的機會，民進黨也不要有高度期待會分裂國民黨，這是沒有機會的，「我們大家會同心協力」，好好的推動福國利民的民生法案，不怕風、不怕雨，國民黨終將成為戰鬥團隊，回應全民的期待。

傅崐萁致詞時也強調，國民黨非常團結同心一致，不只要贏得2026，更要在2028贏回政權，「我們要讓賴清德先生失望了，絕對不會讓他有見縫插針、分裂國民黨的任何機會，我們是團結在一起同心協力」。

傅崐萁還說，今天因為鄭麗文主席來，本來吃80元的便當，今天吃120元的，「我們沒辦法像民進黨大魚大肉，一桌吃5萬的，但120元的便當是對黨團成員的最高敬意」。

