    拜會立院國民黨團 鄭麗文：黨中央當最堅實的後盾

    2025/10/20 13:27 記者林欣漢／台北報導
    國民黨主席當選人鄭麗文拜會立法院國民黨團，鄭麗文表示，黨中央要當最堅實的後盾，並肩作戰提供子彈。（記者陳逸寬攝）

    國民黨主席當選人鄭麗文今日中午拜會立法院國民黨團，鄭麗文表示，本屆國會議員肩上的擔子，是史無前例的重。黨中央要當最堅實的後盾，並肩作戰提供子彈，甚至國會要跟地方政府、議會連結，地方的需求國會能及時反映。

    鄭麗文強調，她一定跟大家站在一起並肩作戰，交出最漂亮的成績單，2026要從台灣尾開始贏，並點名柯志恩、謝龍介、蘇清泉，「你們3個都贏的話，我們就出頭天了」。希望一天比一天更好，一天比一天更強，突破所有艱困選區，台灣人需要國民黨。

    鄭麗文致詞表示，過去這一年來，恐怕是立法院有史以來最辛苦、激戰，暗無天日的一年，國民黨團的兄弟姊妹，每分每秒都在備戰狀態，且都是用血肉之軀在拚。大家在自己的專業領域裡，在台灣都是最優秀的人才，可是來到國會以後遇到震撼教育，發現這裡有理說不通。

    鄭麗文說，什麼時候國會殿堂變成用蠻力的地方，這是多年來對台灣政治最大的遺憾，每一個在專業領域都是佼佼者，都是一等一人才，但在這邊再好的論述、理由，再怎麼為台灣人著想，都敵不過多數暴力，她感慨很深，看到國民黨團在國會成為第一大黨團，軍容如此壯盛，非常開心但是壓力更大。

    鄭麗文期許在她主席任內，未來2028年大選，國民黨不只是第一大黨，且是在立法院過半的黨團。過去一年來的風風雨雨，才剛經過大罷免，最荒謬無理的挑戰，大家都身經百戰挺過來了，接下來近3年的時間，會在國會扮演好把關的角色，幫助人民解決困難、突破困境。

    鄭麗文批評，民進黨根本撒手不顧，她們根本忘記自己才是執政的政府，人民的困難及需求，現在反而是國民黨要扛，一方面要做人民最大的後盾，另一方面還要擋住民進黨毀憲亂政、製造仇恨對立，種種破壞台灣團結及民主憲政的行徑，還要幫勞工、企業、農民等百工百業，解決很多困難。

    國民黨主席當選人鄭麗文拜會立法院國民黨團。（記者陳逸寬攝）

    熱門推播