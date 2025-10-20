為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    鄭麗文接掌國民黨 鍾佳濱：若往中南海跑不得代表國家簽協議

    2025/10/20 13:17 記者李文馨／台北報導
    民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，鄭麗文若往中南海跑，依照「兩岸人民關係條例」，任何政黨、地方政府或機關，不得代表國家跟對岸的黨政機關簽訂協議及談判。（記者李文馨攝）

    民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，鄭麗文若往中南海跑，依照「兩岸人民關係條例」，任何政黨、地方政府或機關，不得代表國家跟對岸的黨政機關簽訂協議及談判。（記者李文馨攝）

    前立委鄭麗文當選國民黨新任主席，中共介選傳言甚囂塵上。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，不擔心鄭麗文往中南部跑，但若往中南海跑，民進黨嚴正提醒，依照「兩岸人民關係條例」，任何政黨、地方政府或機關，不得代表國家跟對岸的黨政機關簽訂協議及談判。

    鍾佳濱今天上午在立法院受訪表示，台灣是一個民主多元國家，各個政黨有其既定立場和意識形態，政黨內部也有不同想法。國民黨這次選出新任黨主席，明顯是由過去被稱為黃復興黨部的支持而當選，民進黨團尊重國民黨的黨內民主，但也要提醒，鄭麗文當選後，可能會急於討好這些「復興藍」。

    鍾佳濱說，對於中共介選疑雲，會讓外界認為國民黨新任黨主席可能是某境外勢力的一個棋子、工具，這是否為真，是國民黨要去面對的。民進黨一向就是能夠回應社會主流期待，要爭取人民福祉、捍衛台灣民主。

    對於鄭麗文先前表示當選後要攻克南台灣的綠營縣市，並指自己出身民進黨，懂得如何「收拾民進黨」。鍾佳濱回應，尊重鄭麗文的願景、抱負，但國民黨恐怕現在要先回應包括前中廣董事長趙少康等人對鄭麗文的質疑。

    他說，這次國民黨主席選舉跟台灣主流民意脫節，過度討好「復興藍」的言論，恐造成黨內民選公職在未來選舉的包袱。對於這次黨主席選舉遭境外勢力介選，中共及國民黨主席應對台灣社會有所交代。

    「鄭麗文黨主席就任之後，她是會往中南部跑，還是往中南海跑？」鍾佳濱強調，若往中南部跑，民進黨一點都不擔心，但若往中南海跑，民進黨團要嚴正提醒，台灣各政黨要跟其他國家的政黨交流，屬於各政黨的自主權利，但在「兩岸人民關係條例」框架下，若是兩岸交流，台灣的政黨或地方機關不得代表國家跟對岸簽訂任何協議，這攸關國家主權、法律定位。

