立委憂萬噸光電板汰除成燙手山芋 處置方案拚年底前提出

立委劉建國估算，2016年台灣太陽能光電板覆蓋約1125個足球場，到2025年暴增到1萬7723.6個足球場，未來將迎來汰換潮，處理方案須及早規劃。（記者吳柏軒攝）

立委估算，太陽光電板的設置面積在9年來激增15倍，先前丹娜絲颱風則導致南部光電板大量損失12.1萬片，質疑國內回收處理量能待提升、回收基金費率仍不足，且日前去嘉義查還有廢光電板殘留未清，憂慮未來上萬噸光電板汰除成燙手山芋；環境部、經濟部將在年底前共同研議處置方案，回收費率也併同考慮調整。

立法院社會福利及環境衛生委員會今（20日）召開「太陽能光電板案場環評機制與保護區廢棄物管理之檢討」報告，立法委員劉建國估2016年到2025年國內太陽能光電板面積從1125個足球場大小暴增到1萬7723個（約15倍），2031年將出現汰換潮，處理量能堪憂；立委林月琴也指出2039年估有10萬噸光電板需回收，但回收量能待擴增，政府不能「前端綠、後端灰」。

立委陳昭姿、張啓楷也批丹娜絲導致光電板毀損，政府10月11日稱已清除完畢，但2天前實地走訪嘉義滯洪池仍見費光電板、破損浮板、廢電線、金屬元件等，都沒清乾淨；立委廖偉翔、洪孟楷質疑幾十萬噸光電板未來處理費3、4百億元，但回收清潔費不足，差額恐成燙手山芋。

經濟部次長賴建信表示，太陽能發展是近年陸續開始，其構成是性質穩定的物質，使用壽命達20年，目前尚未除役；風災所致毀損的12.1萬片光電板，11日都確定清光，並有派員追蹤，但後續零星沒清乾淨部分疑泥土覆蓋，將再查明。目前全台光電發電量約15.1GW。

環境部長彭啓明說，光電板回收責任在業者，風災後也重罰違規者，後續若有殘留未清仍會持續開罰；這次處理需求量突然暴增，從經驗中學習，期待中南部更多處理業者申請加入，廢清法、資源循環促進法等也要納入光電板回收，至於業者須繳交的回收清潔費確實2019年之前沒收，目前回收基金也量少，考量未來處理費恐不足，回收費也應該調升，將年底前由循環署、能源署共同討論出廢光電板的處置方案。

丹娜絲風災導致光電板大量毀損，原稱11日清完99％，立委張啓楷指出，18、19日親自到嘉義滯洪池仍發現許多廢光電板及零件碎片等，質疑清理不完全。（記者吳柏軒攝）

