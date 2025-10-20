中共「破獲」我心戰大隊？ 資安人士諷遭詐騙：花錢買到公開情資

《央視》旗下帳號「日月譚天」昨晚發文，再點名5間台灣企業涉嫌為「心戰大隊」提供外圍支持。（圖擷取自微博）

福建廈門公安局日前公布國軍「心戰大隊」18名成員的個人資料，中共官媒央視旗下新媒體「日月譚天」近日進一步點名，5家台企涉嫌為「心戰大隊」提供外圍支持。長期觀察中共認知戰的資安人士指出，中共習慣花錢購買情資，但這2波資料都是網路公開資訊，其中1個身分證字號推算已超過90歲，懷疑中共遭遇詐騙。

資安人士指出，台灣的政府採購與中國不同，在「台灣採購公報網」及「開放政府標案」等平台都能查到政府單位的公開採購與招標資訊。以此次被指涉的公司為例，分別來自「國防部政戰局」、「光華之聲廣播電台」，標案名稱包括「官方網站架設」、「大數據作業系統租賃」、「電腦軟體線上版」、「衛星設備維護保養」等，從招標到決標，所有資訊公開透明。

請繼續往下閱讀...

資安人士笑說，這些再自然不過的公開資訊，「日月譚天」卻如獲至寶，宣稱接獲所謂「島內爆料」，煞有其事地指控這幾家公司分別承接心戰大隊針對大陸的反動宣傳網站、大數據作業系統租賃項目、美工編輯軟體採購項目、衛星設備保養方案等，讓人不禁想酸，「日月譚天」要不要乾脆爆料，中國發現太陽從東邊升起、西邊落下？

至於廈門公安局日前聲稱接獲台灣民眾舉報，掌握我國軍「心戰大隊」核心成員的機密身分與行蹤，並發布1萬元人民幣懸賞、號召網軍提供更多情報，資安人士指出，這18人的相關資訊全部可從公開網站、新聞報導，甚至社群平台輕易檢索，從其中1個中方公布的身分證字號回推，該人員今年應該超過90歲了，「付了錢卻拿到這種資訊品質，確定不是遇到詐騙嗎？」

