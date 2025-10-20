為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    藍推「反年改」基金提前燒完！銓敘部：2780億財政缺口全民擔

    2025/10/20 13:19 記者林哲遠／台北報導
    國民黨籍司法法制委員會召委翁曉玲今日排審，國民黨團、藍委所提「反年改」法案，要求停砍公立學校教職員退休金、停止所得替代率逐年降低等。（資料照）

    國民黨籍司法法制委員會召委翁曉玲今日排審，國民黨團、藍委所提「反年改」法案，要求停砍公立學校教職員退休金、停止所得替代率逐年降低等。（資料照）

    國民黨籍司法法制委員會召委翁曉玲今日排審，國民黨團、藍委所提「反年改」法案，要求停砍公立學校教職員退休金、停止所得替代率逐年降低等。不過，據銓敘部所提書面報告資料指出，若修法停止退休所得替代率之逐年降低，勢必使退撫基金收支再度失衡，嚴重影響財務安全，更將使教育人員退撫基金用罄年度提前至129年。

    立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議今天併案審查國民黨團、國民黨立委翁曉玲、許宇甄、賴士葆、張智倫等人提案修正第37條、第38條、67條條文修正草案等案。

    銓敘部指出，年改後，各級政府年金改革節省經費依法全額挹注退撫基金。自107年下半年計至113年，軍公教人員合計可挹注退撫基金計2590.84億元，加上國軍配合政府精簡政策挹注款每年100億元，至今累計8年800億元，總計可挹注退撫基金3390.84億元。

    銓敘部續指，若修法自113年停止調降退休所得替代率，未來公教人員因年改節省經費可挹注退撫基金金額將大幅減少達2782億元，導致退撫基金用罄年度提早發生。

    銓敘部說明，年改後，教育人員退撫基金用罄年度從119年延後至134年，因112年7月1日以後初任人員個人專戶制之實施，用罄年度提前至131年，若修法自113年1日1起停止調降退休所得，將使用罄年度再提前至129年，受影響的是所有現職人員及已退人員的退休權益保障。

    「若要使教育人員退撫基金維持在原來134年不用罄，須由政府預算撥補金額！」銓敘部說，照精算結果分10年撥補方案估算，其中因實施個人專戶制財務缺口，總計1360億元（未折現）；若修法自113年1月1日起停止調降退休所得，10年須再撥補1420億元（未折現），合計2,780億元（未折現），全部轉嫁由全民稅收負擔。此外，在退撫基金用罄歸零後，在政府負最後支付責任規範下，屆時政府仍需尋找其他財源籌措鉅額撥補經費。

    銓敘部也提及，依照114年9月1日退休公教人員實支月退休所得統計結果，公務人員平均月退所得為50395元，約有31%退休人員領超過5.5萬元；退休教育人員平均月退所得為57973元，約有68%退休人員，領超過5.7萬元。未來若再加上按消費者物價指數累積成長率公布調整3方案，實領月退所得會再提高，使其維持退休基本經濟生活保障。

    銓敘部總結，綜上所述，公教人員退撫基金在經過年改後，達到年改所定維持一個世代財務穩健的目標，退撫基金累積淨值從5602億元（107年），大幅成長至1兆1050億元（計至114年8月），給公教人員退休權益穩固保障，一旦修法停止調降退休所得，將大大減損年改效益。

    銓敘部強調，年改後，退撫基金亦尚未達永續，依照退撫基金第9次精算結果，仍有2.96兆的未提存精算負債，未來都須要面對。據此，就退撫基金主管機關立場及公教人員權益一致性原則，公教人員年金改革各項措施仍宜予維持，從而前述相關提案之修法，仍應再充分討論並審慎考量。

