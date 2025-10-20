張榮興魚翅宴照片風波 黃國昌公開告發：自己也收到檢舉畫面

立法院內政委員會今天邀請內政部、警政署署長等針對「當前全國治安狀況與如何強化總統、副總統、中央政府機關首長及特定人士安全警衛作業，避免境外勢力或協力者影響國家安全」進行專題報告。（記者李文馨攝）

國民黨立委王鴻薇助理張凱維被爆料，去年販售時任台北市警局長、內定520接任警政署長張榮興與萬華「芳明館」角頭吃魚翅宴的照片。民眾黨主席、黨團總召黃國昌今天上午在立法院質詢詢問該畫面來源為何，張榮興說，應該是業者監視器，黃隨後表示，他今天公開告發，一定要查清楚，並提到該畫面在媒體報導前，就有人跟他檢舉。

立法院內政委員會今天邀請內政部、警政署署長等針對「當前全國治安狀況與如何強化總統、副總統、中央政府機關首長及特定人士安全警衛作業，避免境外勢力或協力者影響國家安全」進行專題報告。此外，媒體人馬郁雯上午也與曾和王鴻薇合作的律師柯晨皓、青年監督聯盟召開記者會，揭露張凱維去年曾販售張榮興的私人行程畫面。

請繼續往下閱讀...

黃國昌質詢指出，張榮興去年在萬華「芳明館」與角頭黃清源吃魚翅宴，結果鏡頭被爆出來，並詢問張榮興，根據照片的角度，該鏡頭是從什麼地方來的？

張榮興說明，自己之前就解釋清楚，此為議員邀約的勤務需求，且有經報備過，認為監視器畫面應為業者的，但如何流出要調查。

黃國昌說，這要調查，這很嚴肅，如果中共境外勢力影響中華民國警政署長的人選，境外勢力介入，可以讓警政系統可以把路邊監視器照片搞出來，給特定媒體爆料。張榮興說，這不是路邊的，這是餐廳私人的。

黃國昌表示，張要想自己是否被設局。張榮興回應，這都有可能，但不要去假設這個。黃國昌說，是否要查餐廳背後有無中共資金，這個是境外敵對勢力，針對張個人，這很嚴重。張榮興說，這個我們來了解；黃國昌隨後說，「我今天公開告發，一定要查清楚」。

黃國昌坦言，這個畫面在媒體出來以前，就有人跟他檢舉，他看半天覺得奇怪，他認識的張榮興不是這種人。他在吹哨者協會時，張榮興曾經為了調查88會館事件找他，依照黃提供的資料，警界裡面也做出處分，「你因為跟我合作所以被盯上嗎？」張榮興則說，不能這樣假設。

此外，黃國昌也提到，前經濟部長郭智輝和美國在台協會（AIT）私密餐敘時，有狗仔集團在外跟拍並登載於鏡週刊，詢問內政部和國安局有無針對此事進行調查和立案。張榮興表示，有立案，目前還在偵查中。

黃國昌表示，總統賴清德在行政院長任內、2019年投入黨內總統初選時，也被鏡週刊跟拍在「台南市政府台北辦公室」和數名立委碰面談選情，此案有無立案調查。張榮興說，目前沒有人報案，黃國昌隨後說，今天自己就公開報案。

針對海外資金挹注的媒體跟監國家政要，有無涉及港資、中資疑慮。黃國昌認為，自己早已公開鐵證，開曼群島有間紙上公司匯款8億多元給鏡週刊，應追查是否有中資、港資和紅色力量介入，並當場公開告發鏡週刊。

國民黨立委王鴻薇助理張凱維被爆去年曾販售時任台北市警局長、現任警政署長張榮興的私人行程畫面。（青年監督聯盟提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法