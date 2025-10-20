鄭麗文喊要赴中見習近平 簡舒培諷「赴中聽命、接受任務」

國民黨主席當選人鄭麗文今表態將赴中交流、與中國國家主席習近平會面。（資料照）

中國國民黨主席當選人鄭麗文稱要赴中交流、與中國國家主席習近平會面。民進黨台北市議員簡舒培質疑她是赴中聽命？還是替台灣發聲？並指鄭麗文回覆習近平賀電內容，完全避談中華民國台灣「國家主權」，改用中共習近平慣用的「民族復興」，這不是為中華民國說話，而是為北京鋪路。質疑國民黨整個黨都支持她這樣「親自赴中聽命、接受任務」的態度嗎？

簡舒培說，鄭麗文當選中國國民黨黨主席，就立刻收到中共總書記習近平的賀電。賀電裡不只是寒暄，而是明白寫著「推進國家統一」、「堅定做中國人」，這不是祝賀，這是命令。而鄭麗文說「當然願意見習近平」，請問見面之後要談什麼？是要談「九二共識」？「反台獨」？還是直接聽北京的指示？國民黨整個黨都支持她這樣「親自赴中聽命、接受任務」的態度嗎？

簡舒培說，國民黨還記得自己是「在台灣」的政黨嗎？國民黨若仍自稱「中華民國的政黨」，就該對台灣人民負責，不是對北京負責。當北京高調「指導國共兩黨交流」時，真正該問的是：這是平等的交流，還是單方面的聽命？對中共、對習近平而言，「中華民國」本身就是「台獨」；在中共的定義裡，只要堅持中華民國的存在、堅持台灣的民主制度，就等同於分裂中國。那麼，鄭麗文要如何回應？

簡舒培指出，鄭麗文回覆習近平賀電時，強調「兩岸同為炎黃子孫、同屬中華民族」，整篇回電裡沒有「中華民國」，沒有「台灣主體」，沒有一句是為台灣人民發聲的話。完全避談中華民國台灣「國家主權」，改用中共習近平慣用的「民族復興」，這不是為中華民國說話，而是為北京鋪路。

當一個黨的領導人剛當選，迫不及待地向北京「表忠」，當一份賀電裡藏著「統一的暗示」，回電只強調「民族情誼」，這不是和平，這是吞噬前奏。面對中共的「賀電陷阱」，台灣人民要問得更直接：國民黨鄭麗文主席要去北京，是為台灣爭取空間，還是要去領任務？

