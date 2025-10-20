鄭麗文接掌國民黨 綠：敵動我不動 密切觀察「藍白合」

對於鄭麗文當選國民黨主席後，朝野關係可能高度對立，民進黨政策會執行長吳思瑤認為，現階段是「敵動我不動」的觀察期。（資料照）

鄭麗文贏得國民黨主席選舉，成為中共成功介選國內政黨首例，外界憂心後續朝野關係進入高度對立。民進黨政策會執行長吳思瑤受訪表示，現階段「敵動我不動」，觀察國民黨內部整合及「藍白合」走向，後續國安法案料將受到更強力的阻礙，民進黨在戰術上也將有所調整，但不放棄與在野黨對話的機會。

被問到朝野關係可能進入高度對立，吳思瑤指出，鄭麗文11月上任，勢必要鋪陳、向她所領導的國民黨做出一些合議，「不能以自己的意志凌駕」，國民黨內對鄭的質疑也很多，她要先對內收攏初選產生的歧異，彙整未來領導路線，「對外也要向社會論述，要把國民黨帶到哪裡去」。

吳思瑤認為，現階段還有一段時間可以觀察，執政黨採取「敵動我不動」的態度，審慎因應，除了觀察國民黨內部整合情況外，也要關注「藍白合」的走向，「會不會在原始框架下改變，會有破口或更強化」，這段觀察期很重要。

談及後續因應策略，吳思瑤表示，身為執政黨，最主要還是為國家發展來努力，在野黨的新黨魁，對於合作是否更順利或更不順利，當然會有影響，但執政黨的國家發展政策方向、為國家爭取利益的最終目的都不會變，只是推動過程可能要變換優先順序及策略，進行戰術上的調整。

吳思瑤：不放棄可以合作的議題、對話機會

至於如何調整戰術，吳思瑤說，目前是「敵動我不動」，後續在可以合作的議題上，仍會與在野黨合作，「這是執政黨的責任，是我們為了國家必須做的事，我們不放棄可以合作的議題、對話的機會。」

執政黨將調整推動法案的策略及時程

吳思瑤也坦言，鄭麗文代表的確實是中國要的路線，未來在政策推出的優先順序上可能要調整，比如國安法案可能受到更強力的阻礙，執政黨將調整推動法案的策略跟時程，但民進黨的「四個優先」──經濟、民生、弱勢、青年不會改變。

