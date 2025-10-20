台中國際會展中心歷經波折終於開幕 林佳龍批：工程延宕影響城市競爭力

曾任台中市長的外交部長林佳龍19日於臉書直言，台中國際會展中心在他卸任後，一再傳出工期延宕，而工程延宕的代價不僅是預算，還包括產業的商機、市民的就業，以及城市的競爭力。（圖擷取自林佳龍臉書）

台中國際會展中心歷經多年波折終於開展，台灣手工具工業同業公會將在21日至23日於會展中心舉辦「TiTExIHT台灣國際五金工具博覽會×五金工業展」。曾任台中市長的外交部長林佳龍昨（19）日透過臉書表示，他儘管無法出席展覽，但內心無比欣慰，並直言，會展中心在他卸任後，一再傳出工期延宕、經費暴增的消息，工程延宕的代價不僅是預算，還包括產業的商機、市民的就業，以及城市的競爭力。

林佳龍透過臉書表示，在台中設立國際級會展中心，是產業界多年來共同的心願，否則過去業者參展多需長途北上，不只要運輸龐大機具，也耗費大量人力與運輸成本，如今有了會展中心，不僅可結合中部「海空雙港」、「連結南北」、「前店後廠」優勢，更能讓來看展的客戶即時前往工廠參觀，同時帶動中彰投觀光旅遊，對拓展大台中的商機無疑是極大助力。

林佳龍回憶，在他2014年就任台中市長時，會展中心原始設計僅規劃展覽空間而缺乏會議功能，遭業界批評「名不副實」，因此他當年特別指示調整設計，增設會議空間，形塑如今「展覽館」與「會議中心」並存的格局；由於增加會議功能犧牲部分展覽空間，他進一步爭取中央「前瞻基礎建設計畫」經費42億元，推動增建西側展覽館，將總攤位數從2360攤提升至4460攤，呼應產業界期望。

林佳龍指出，會展中心早在2018年12月即以58億元完成發包，原訂2023年啟用，後續一再傳出工期延宕、經費暴增的消息，完工期更一路延後至2032年，較原訂時間再晚了6年；原可紓解會展中心人流車潮、訂於2022年完工的水湳轉運中心，不僅延宕至2026年完工，更取消連結國道一號的高架連絡道。

林佳龍表示，工程延宕的代價不僅是預算，還包括產業的商機、市民的就業，以及城市的競爭力，他指出，產業界關切的西側展覽館、會展中心周邊缺乏足夠的交通與住宿配套，應儘速完備，才足以應付產業的實際需求。

