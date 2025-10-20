高雄城市行銷滿滿粉紅泡泡 議員嘆台中活動宣傳「滿城盡是盧秀燕」

議員陳淑華（左起）、陳雅惠、謝家宜、陳俞融及蕭隆澤質疑台中行銷「滿城盡是盧秀燕」。（記者蘇孟娟攝）

高雄近日舉辦BlackPink演唱會，滿城點亮粉紅燈光冒「粉紅泡泡」令人驚豔，台中市同時也舉辦台中爵士音樂節，台中市長盧秀燕上台打鼓也引起「驚奇」，引發網友狂對比，今也在議會引起議員強烈質疑，高雄辦活動把粉絲放C位，台中市辦活動老是把盧秀燕放C位，各式活動宣傳長期「滿城盡是盧秀燕」，民眾早就看膩，行銷城市品牌及城市光榮感高下立判，有議員更建議，明年台中購物節不要再放盧秀燕。

經發局長張峯源強調，因市長就是台中代言人，今年購物節是由盧市長跟其他3國家大使一起宣傳，相關代言均無償作為公益行銷；且從後台數據看出來，台中購物節的聲量是全台辦購物節聲量最高且活動滿意度均肯定。

包括議員謝家宜、陳雅惠、陳淑華、蕭隆澤、陳俞融今日在議會聯合質詢，謝家宜率先指出，最近高雄藉辦BP演唱會行銷高雄，城市變粉紅色，創意讓網友津津樂道，台中辦爵士音樂節是盧秀燕上台打鼓，打鼓影片「驚人式吸睛」，兩種行銷手法何者能讓城市品牌形象深植人心、走出國際，答案很明顯。

謝家宜說，這幾年來台中市辦購物節、鍋烤節、物調券，甚至各局處大小活動，「滿城都是盧秀燕」，台中市並不等於盧秀燕，到底是行銷購物節，還是藉購物節行銷市長，是市長在行銷台中市，還是用台中市行銷市長。

陳淑華也痛批，高雄辦BP演唱會是把粉絲放在C位，粉紅全高雄，台中爵士音樂節卻是把盧秀燕放在C位，舞台上站一排官員，行銷效果看不到高雄車尾燈；陳俞融也說，高雄辦韓團演唱會，全城化作粉紅海洋，展現城市自信與創意，盧市府一次又一次選擇廉價的市長自我行銷，城市定位與格局明顯落差。

議員江肇國也說，今年盧秀燕在爵士音樂打鼓，還打綠燈在臉上，城市行銷及帶來城市光榮感遠遜於高雄創意，但大家已看膩那張臉，今年台中購物節又是盧秀燕，喊話傾聽民眾心聲，明年能不能不要再用盧的照片。

江肇國（右）要求明年台中購物節不要再放盧秀燕照片，市民看膩了。（記者蘇孟娟攝）

議員痛批台中辦活動永遠「滿城盡是盧秀燕」。（圖：議員陳淑華提供）

議員陳淑華痛批高雄辦活動把粉絲放C位，台中爵士音樂節是盧秀燕佔C位。（圖：市府提供）

議員謝家宜舉去年台中購物節為例，中市辦活動永遠「滿城盡是盧秀燕」。（圖：議員謝家宜提供）

