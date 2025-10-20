鄭麗文甫當選國民黨魁 黃國昌：民進黨就急著抹紅

民眾黨主席、立委黃國昌今天在立法院受訪，回應時事議題。（記者陳逸寬攝）

國民黨主席當選人鄭麗文今日受訪表態，她將赴中國交流與中共中央總書記習近平會面，並強調怕被貼標籤就不要出來混。對此，民眾黨主席黃國昌批說，民進黨在大罷免大烙賽後，繼續將不同黨派者全當成異己，鄭麗文才剛上任後（編按：鄭甫當選，尚未就任），民進黨就急著抹紅。

黃國昌指出，自己是唸法律出身並參與政治的人，對於任何事情評論都就事論事，鄭麗文與中國是否有什麼溝通，他不清楚，且如果有溝通的話，溝通內容他也不清楚。國民黨兩岸政策從過去至今也有些變化，但不管怎麼樣，韓國瑜說得非常好「中華民國是我們的國，台灣是我們的家。」

何時舉行「鄭黃會」？黃國昌：不急

此外，媒體詢問，如何看待鄭麗文聲稱「民進黨是台獨政黨，而藍白理念的反台獨應相同」，未來何時舉行「鄭黃會」？黃國昌回應，不急，鄭麗文還沒正式上任主席，但民眾黨對於推動聯合政府的步伐與態度本於最大的誠意及善意。

黃國昌認為，台灣目前最欠缺的就是對話、和解、共生，不同黨派彼此相互攜手合作，而不是把不贊成者都看成是雜質，如何在政治領域中具體實踐，是民眾黨接下來會持續努力的目標；從在國會法案合作上，過去一年當民進黨政府撕裂社會、搞爛國家時，在野黨推一個又一個改革法案。

黃也批評，民進黨在大罷免大烙賽後，繼續將不同黨派者全當成異己，鄭麗文才剛上任後，民進黨就急著抹紅，以及他向央廣索資也被抹紅，政治與媒體兩者關係，以及台灣綠色媒體墮落到什麼程度，很多台灣公民心裡都有一把尺。

