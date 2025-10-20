重申強化國防力量 賴清德：不可能靠九二共識就可得到和平

總統賴清德20日出席114年僑務委員會會議開幕典禮。（記者羅沛德攝）

僑委會今（20）日舉辦僑務委員會議開幕典禮，總統賴清德致詞表示，僑領們在僑居地對中國的威脅感到憂心，台灣也正積極強化國防力量，不可能靠一紙和平協議就可以得到和平，也不可能接受侵略者的條件；台灣以2030年國防預算占GDP5％為目標，不僅是為了強化國防力量，也是為了讓經濟持續發展，在未來的世界國防工業生態鏈占有一席之地。

僑委會今日於圓山大飯店舉辦「114年僑務委員會議開幕典禮」。總統賴清德受邀致詞，並針對救災重建工作、經濟發展、國家安全等3面向說明。

請繼續往下閱讀...

國防安全方面，賴清德表示，他與前總統蔡英文皆積極強化國防力量，因為他們深信，對和平固然要有理想，但不能有幻想，不可能靠一紙和平協議就可以得到和平，也不可能接受侵略者的條件，他強調，所謂「九二共識、接受一個中國原則，就有辦法得到和平」是不可能的事情，前總統馬英九任內固然逐年減少國防預算，但是中國軍事力量並未因此停止，而是以每年兩位數的速度成長。

賴清德重申，台灣明年國防預算可望占GDP比例3.32％，希望在2030年之前占GDP的5％，不僅是為了強化國防力量，也是一種產業經濟發展預算，台灣過去幾十年打下的深厚基礎，非常適合與國際合作發展國防工業，就像是資通訊、科技業有生態鏈一樣，未來世界也會有國防工業生態鏈，台灣要在當中占有一席之地，讓台灣不僅安全，經濟也能持續發展。

救災重建方面，賴清德說明，丹娜絲颱風對台灣南部造成大量災情，遭颱風颳走屋頂的民房多達3、4萬戶，中央政府特別設立前進指揮所，協助地方面對災情，提供農業天然災害救助、房屋損壞補助，並暫停中央與地方工程單位，將相關人員及物料移往南部協助房屋修繕與重建工作，相關工作在月底基本就能底定。

賴清德也指出，樺加沙颱風造成花蓮馬太鞍溪溢堤，對花蓮也造成重大災情，中央同樣在花蓮設置中央災害應變中心前進總協調所，協調中央各部會與地方政府合作救災，當中可以看到台灣、海外國人，甚至外國人都有投入救災工作，讓95％以上的受災住戶能在中秋節前返家。

賴清德表示，中央已在兩週內修復完成馬太鞍溪堤防，並將在明年雨季來臨前修建11公尺高、50公尺寬的「超級堤防」，並迅速築起馬太鞍溪深水槽，對於被堰塞湖水沖垮的馬太鞍溪橋，目前已搭建完成涵管便橋，預計明年底蓋回正常的1座橋。至於新發現的立霧溪燕子口堰塞湖，賴清德說，中央一定不遺餘力，全力以赴監控、重建疏洪道，以確保民眾安全。

經濟發展方面，賴清德說，台灣經濟持續進步，去年第4季經濟成長率達4.84%、今年第1季為5.48%、第2季高達8%，在亞洲開發銀行對亞洲國家經濟發展做的預測中，預估台灣今年度經濟成長率為5.31%，是亞洲四小龍之首，贏過美、日、中等國，經濟成長除了本國企業的努力以外，也非常感謝台商的貢獻。

賴清德接著表示，政府會將經濟成長的果實為全民所共享，推出0-6歲國家一起養、公私立高中職免學費、私立大學學費補助等政策；應對台灣進入超高齡社會，也推出「長照3.0」，延續長照2.0並導入喘息服務、加強推動機構式服務，以及結合居家照護、社區、機構、醫療，讓長照制度對長輩的照顧更周延。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法