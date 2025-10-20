中國老鼠會疑入侵台南 議員李宗霖憂「醫療統戰」

議員李宗霖質疑中國藥品進入傳統市場，如同醫療統戰。（李宗霖提供）

台南人潮爆棚的水仙宮市場，被發現有疑似如同老鼠會的中國醫藥傳直銷攤位進駐，議員李宗霖認為是「醫療統戰」，擔心對岸正以溫水煮青蛙方式，要求衛生、經發等局處聯手稽查與宣導，杜絕販售違禁品的觸法行為。

台南市議會今天進行環保衛生部門業務報告，李宗霖提出質詢，有民眾反映水仙宮市場出現販售相關舒緩液的攤位，經團隊實地查訪，現場不僅展示中國藥品、用品，甚至提供「推拿」等類似醫療行為，是否都經過合格認證，令人憂心。

由於攤位上不僅擺滿疑似中國製藥，更張貼「樂新幫舒緩液進入寶島」等布條宣傳，李宗霖表示，中國老鼠會的醫療統戰，已經滲透台灣該商販透過手寫便條與DM來推銷，內容包含「免費領取福利（養生課程）」、「加入創業行列學理療」、「副業有可能超過主業收入」、「自用健康，分享賺錢」等語句，公開招攬。

李宗霖認為這樣的操作方式，恐讓民眾面臨「詐騙」疑慮之外，違法販售藥品更可能是中國以「醫療傳銷」所包裝的統戰滲透伎倆；他要求立即稽查，並會同市場處，向各攤販宣導避免違法，更建議衛生局應積極向中央反映，從源頭防堵違禁食品與藥品的輸入，「否則基層再怎麼查，也查不完」。

李宗霖還指出，現場展售的藥品罐身，完全沒有台灣食藥署的標章，老闆甚至自稱是「從中國帶回來的」，強調「有認識老闆才拿得到」；他強調，從「臘瓶糖」、「螺螄粉」、夜市走私零食，到新疆「紙皮烤核桃」，以及如今的中國藥品傳銷，已形成一條明顯的統戰鏈。

李宗霖更呼籲中央政府與國安單位正視此現象，建立跨部會聯防機制，嚴格取締違法產品，並強化民眾教育，讓健康不成為統戰滲透的破口。

衛生局長李翠鳳則回應，以現有資訊顯示都是簡體字，且目前未收到相關陳情或檢舉，後續將進行了解稽查，至於教育訓練的部分，會與經發局市場處研議，未來辦理攤商講習時，部分時段由衛生局宣導過去發生的違法樣態與相關知識，目前都有辦理講習，數量不夠之處會再盤點。

