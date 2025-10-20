藍營推「反年改」法案 教育部：退撫基金恐用罄、現行月退平均5.8萬

教育部所提書面報告資料指出，反年改法案將導致退撫基金用罄年度將提早3至4年發生，建議維持現行條文。（資料照）

國民黨籍司法法制委員會召委翁曉玲今日排審國民黨團、藍委所提「反年改」法案，要求停砍公立學校教職員退休金、停止所得替代率逐年降低等。不過，據教育部所提書面報告資料指出，這將導致退撫基金用罄年度將提早3至4年發生，建議維持現行條文。

立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議今天併案審查國民黨團、國民黨立委翁曉玲、許宇甄、賴士葆、張智倫等人提案修正第37條、第38條、67條條文修正草案等案。

教育部指出，國民黨團及國民黨立委提案修正退休所得替代率自113年1月1日起不再調降或終止適用，或於114年後不再調降，且審定退休所得隨在職人員調薪重新計算或按消費者物價指數（以下簡稱CPI）累計成長率調整，本部建議維持現行條文。

教育部說明，關於自113年1月1日起（或114年後）停止退休所得替代率再逐年降低的提案，107年至113年教育人員節省經費累積應挹注退撫基金達約新台幣1321億元，如果提前停止替代率逐年調降，未來50年節省退撫經費挹注基金的收入，預計將減少約1652億元，而退撫基金因可運用投資金額減少，投資收益也將隨之減損，導致退撫基金用罄年度將提早3至4年發生，衝擊原規劃達成退撫基金一個世代30年財務安全之目標，基金財務不足的問題轉由下一世代承擔。

教育部強調，現行規定下約85％退休教職員實支月退休所得超過5萬元，平均每月支領金額約5.8萬元，高於行政院主計總處公告之113年民間平均月經常性薪資（約4.64萬元）。

教育部表示，現行公立學校教職員的退休制度，是本於兼顧退休人員權益及社會整體資源公平分配的原則，考量退撫基金財務的穩健發展，且定期退撫給與給付金額已有相關調整機制，應可適度確保退休教職員所領定期退撫給與的財產價值，因此建議維持現行規定。

