鄭麗文喊要赴中見習近平 吳崢嗆：注意身分、勿傷台灣主權

鄭麗文喊要赴中見習近平 吳崢嗆：注意身分、勿傷台灣主權2025/10/20 11:57 記者陳昀／台北報導
國民黨主席當選人鄭麗文今表態將赴中交流、與中國國家主席習近平會面。（資料照）
針對中國國民黨主席當選人鄭麗文批評賴清德總統只送花籃未電賀「沒格局」，並稱要赴中交流、與中國國家主席習近平會面。民進黨發言人吳崢今反嗆，鄭與其在意賴的電賀，不如注意民進黨的「兩個期盼、一個提醒」，尤其與中國交流應注意自身身分，切勿傷害台灣主權、妨礙國家安全。
被問到未來是否赴中交流、與習近平會面，鄭麗文今接受廣播專訪時一口答允「當然要」，還說不怕被貼標籤，「怕就不要出來混」；鄭還提及，民眾黨主席黃國昌在她當選第一時間就來電致賀，身兼民進黨主席的賴清德僅送「高票當選」花籃、沒有致電恭賀，她覺得有點遺憾，「沒有這個格局，是台灣的悲哀」。
提醒鄭麗文 注意「兩個期盼與一個提醒」
對此，吳崢回應，對於國內主要政黨新任黨主席當選，民進黨皆循往例辦理，鄭麗文與其這麼在意賴主席的電賀，不如再次注意民進黨送她的「兩個期盼與一個提醒」。
吳崢也特別提醒，與中國的各項交流都應秉持對等、尊嚴、互惠的原則下進行，更應注意自身身分，切勿做出傷害台灣主權、以及妨礙國家安全的言行。
民進黨日前向國民黨主席當選人提出「兩個期盼、一個提醒」，第一，期盼新任主席堅守主權立場，將守護台灣安全置於政黨利益之上；第二，期盼國民黨在國會理性監督、積極問政，不再陷於意識形態的杯葛，更不應提出傷害台灣、違憲違法的法案；另提醒審慎防範中國勢力的介入與滲透，不應因政黨私利與中國唱和，甘做中共認知作戰的在地協力者。
民進黨發言人吳崢今提醒國民黨主席當選人鄭麗文，與中國交流應注意自身身分，切勿傷害台灣主權。（資料照）
