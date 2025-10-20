張凱維炫耀「賣照片」對話證據曝光！馬郁雯揭張榮興遭跟監內幕

媒體人馬郁雯（左一）今與曾和立委王鴻薇合作的律師柯晨皓（左二）、青年監督聯盟召開記者會踢爆，王鴻薇助理張凱維去年曾販售時任台北市警局長、現任警政署長張榮興的私人行程畫面，王鴻薇是否知情？（記者塗建榮攝）

國民黨立委王鴻薇助理張凱維，捲入民眾黨主席黃國昌「狗仔團隊」偷拍事件，隨後又被爆假提案、真索賄疑雲。媒體人馬郁雯今與曾和王鴻薇合作的律師柯晨皓、青年監督聯盟召開記者會踢爆，張凱維去年曾販售時任台北市警局長、現任警政署長張榮興的私人行程畫面，質問王鴻薇是否知情？

馬郁雯指出，2024年5月9號，TVBS新聞網獨家報導，時任台北市警局長、內定520接任警政署長的張榮興與萬華「芳明館」聞人在北市中山區「上品魚翅」晚宴，究竟是誰跟監張榮興？其實背後黑手是王鴻薇的助理張凱維與狗仔集團的傑作。

馬郁雯續指，狗仔產業鏈，不僅鎖定府院黨高層，連同極度機敏的警政署長、北市警局長都成為他們長期的跟監對象，張榮興與芳明館聞人餐敘時間是在2023年5月26號，照片被拍攝到後竟然壓了將近一年，選擇在隔年張榮興接任警政署長前夕爆料，顯然目的是意圖影響賴清德政府的警政署長人事佈局。

馬郁雯質疑，張凱維曾宣稱謝幸恩是你的人，與你合作跟監的狗仔是不是就是黃國昌的狗仔群？王鴻薇，「你的助理涉入長期跟監警政首長的醜聞，這妳還是不知情？又或者張凱維只是奉妳之命行事的小囉嘍？」

關鍵證人柯晨皓律師也公開與張凱維的Line對話紀錄，張凱維在2023年5月5號，主動透露「剛剛賣出這一題」，直到最近才發現，原來張凱維聲稱兜售出去的照片內容，就是時任台北市警局長張榮興，同時也是現任的警政署長。他質疑，究竟和張凱維購買照片的神秘買家是誰？昔日張凱維感謝老闆王鴻薇讓他在外面賺外快，那這筆外快，王鴻薇知情嗎？

青年監督聯盟發起人陳又新律師表示，張凱維所出售的照片來自黃國昌所豢養的謝幸恩狗仔集團。張凱維與謝幸恩以營利為目的，無差別地拍攝他人非公開活動，違反「刑法」第315條之2營利妨害秘密罪及「個人資料保護法」第41條規定，最高可處五年以下有期徒刑。

陳又新說，這點已經不是新聞，只能說是持續地爆出更多狗仔集團的犯行，他們也會向先前已經提告的案件補充證據資料，期待檢察官不要漏掉任何犯罪事實。更加駭人聽聞的是，此次偷拍案還可能涉及國安法與反滲透法的問題。

青年監督聯盟執行長許譽騰批評，王鴻薇在國會殿堂質詢時，曾說出讓人驚訝的「政治狗仔有這麼罪無可赦嗎？」，試想這樣的狗仔跟監偷拍的對象是政府情治機關的首長時，公然挑戰法治底線，還會像王鴻薇說的罪無可赦嗎？更何況，王鴻薇時常在媒體受訪時將法治社會等語掛嘴邊，卻一邊放任自己的重要助理從事於法不容的行為，難道不需要向社會大眾說清楚嗎？

藍委王鴻薇助理張凱維去年曾販售時任台北市警局長、現任警政署長張榮興的私人行程畫面。（青年監督聯盟提供）

