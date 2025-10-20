為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    綠營高雄市長初選加溫 首位在個人造勢場合支持賴瑞隆的議員是他

    2025/10/20 11:12 記者葛祐豪／高雄報導
    簡煥宗（前排右五）成立「簡煥宗摯友會」，場面熱烈，並宣布支持賴瑞隆（前排右四）。（記者葛祐豪翻攝）

    簡煥宗（前排右五）成立「簡煥宗摯友會」，場面熱烈，並宣布支持賴瑞隆（前排右四）。（記者葛祐豪翻攝）

    民進黨高雄市長初選加溫，市議員簡煥宗昨天（19日）下午成立「簡煥宗摯友會」，宣布市長初選支持賴瑞隆，也是首位在個人造勢場合明確表態支持賴瑞隆的民代，預料將帶動黨內支持態勢加速表態。

    簡煥宗昨天下午於鼓山新濱・駅前廣場前，舉辦「簡煥宗摯友會」成立大會，湧入數百名支持者，選區裡多位里長、地方領袖及社區與團體代表到場出席，包括前立法委員「3Q」陳柏惟、高雄立委李柏毅、黃捷，及高雄市議會議長康裕成皆出席，場面熱烈。

    最受矚目的貴賓之一，是身兼中華職棒聯盟會長、前立法院副院長的蔡其昌，作為簡煥宗的東海大學學長，蔡其昌特地南下力挺，並象徵性地致贈球棒，期許簡煥宗為高雄打出一記好球，蟬聯市議員。

    簡煥宗致詞時，回顧10餘年來在地方服務歷程，強調自己出身陳菊市府團隊，見證了高雄的轉型與進步，陳其邁市長延續高雄向前邁行的腳步，而高雄進步的節奏不應停下，因此宣布在民進黨高雄市長初選中，全力支持同樣出身於陳菊市府團隊的賴瑞隆，期許高雄持續進步繼續發光發熱。此言一出，全場響起熱烈掌聲。

    簡煥宗是目前高雄市議員中，首位在個人造勢場合，明確表態支持賴瑞隆的民代。隨著初選時程逼近，高雄選戰氛圍逐步升溫，這項公開動作被視為為初選「正式鳴槍」，預料將帶動黨內支持態勢加速表態，後續基層民代的動向也因此格外受到關注。

    蔡其昌（右）期許簡煥宗為高雄揮出一記好球。（記者葛祐豪翻攝）

    蔡其昌（右）期許簡煥宗為高雄揮出一記好球。（記者葛祐豪翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播