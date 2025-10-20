綠營高雄市長初選加溫 首位在個人造勢場合支持賴瑞隆的議員是他

簡煥宗（前排右五）成立「簡煥宗摯友會」，場面熱烈，並宣布支持賴瑞隆（前排右四）。（記者葛祐豪翻攝）

民進黨高雄市長初選加溫，市議員簡煥宗昨天（19日）下午成立「簡煥宗摯友會」，宣布市長初選支持賴瑞隆，也是首位在個人造勢場合明確表態支持賴瑞隆的民代，預料將帶動黨內支持態勢加速表態。

簡煥宗昨天下午於鼓山新濱・駅前廣場前，舉辦「簡煥宗摯友會」成立大會，湧入數百名支持者，選區裡多位里長、地方領袖及社區與團體代表到場出席，包括前立法委員「3Q」陳柏惟、高雄立委李柏毅、黃捷，及高雄市議會議長康裕成皆出席，場面熱烈。

最受矚目的貴賓之一，是身兼中華職棒聯盟會長、前立法院副院長的蔡其昌，作為簡煥宗的東海大學學長，蔡其昌特地南下力挺，並象徵性地致贈球棒，期許簡煥宗為高雄打出一記好球，蟬聯市議員。

簡煥宗致詞時，回顧10餘年來在地方服務歷程，強調自己出身陳菊市府團隊，見證了高雄的轉型與進步，陳其邁市長延續高雄向前邁行的腳步，而高雄進步的節奏不應停下，因此宣布在民進黨高雄市長初選中，全力支持同樣出身於陳菊市府團隊的賴瑞隆，期許高雄持續進步繼續發光發熱。此言一出，全場響起熱烈掌聲。

簡煥宗是目前高雄市議員中，首位在個人造勢場合，明確表態支持賴瑞隆的民代。隨著初選時程逼近，高雄選戰氛圍逐步升溫，這項公開動作被視為為初選「正式鳴槍」，預料將帶動黨內支持態勢加速表態，後續基層民代的動向也因此格外受到關注。

蔡其昌（右）期許簡煥宗為高雄揮出一記好球。（記者葛祐豪翻攝）

