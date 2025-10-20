黃國昌被控政治跟拍 張榮興：全國民眾會唾棄無目標式跟監行為

警政署長張榮興（左）今在立院備詢。（記者劉信德攝）

民眾黨立委黃國昌被爆成立狗仔集團跟監偷拍政治人物，警政署長張榮興今天在立法院表示，這是一個非常要不得的行為，全國民眾應該會唾棄這種無目標式的跟監；他也強調，警政署將加強警衛訓練，對相關狀況的反應與即時處理。

立法院內政委員會今天邀請內政部、警政署署長、國家安全局、法務部針對「當前全國治安狀況與如何強化總統、副總統、中央政府機關首長及特定人士安全警衛作業，避免境外勢力或協力者影響國家安全」進行專題報告，並備質詢。

李柏毅質詢時用台語詢問「你有無被跟？」；張榮興答詢說，「我不曉得，反正我的生活都很正常。」

李柏毅指出，前警政署長黃明昭有被跟，並詢問有多少首長有被跟監？張榮興說，「我覺得這個是一個非常要不得的行為，全國民眾都應該會唾棄這一種無目標式的跟監、追跟。」

李柏毅指出，國安局請警政署針對跟拍行為做標準作業，請問警政署接下來要怎麼做？張榮興回應，對於安全維護的對象警政署有一套標準作業流程。李追問，目前警衛人員有無回報可能被跟監的狀況；張則說，目前沒有。

張榮興表示，中央部會首長報案後警政署就啟動這個機制，包括警衛機制、作業流程或是反應、訓練，也加強警衛訓練，如執勤過程中上下車、周遭，或注意有無追跟車輛，對於相關狀況的反應與及時處理。

