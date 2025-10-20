為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「反年改」又來了！民進黨轟國民黨：壓垮國家的手段

    2025/10/20 10:39 記者陳昀／台北報導
    民進黨今天在社群發布「緊急警報」，國民黨立委翁曉玲先前預告要優先推動的「反年改」法案今天就要在委員會排審。（民進黨提供）

    民進黨今天在社群發布「緊急警報」，國民黨立委翁曉玲先前預告要優先推動的「反年改」法案今天就要在委員會排審。（民進黨提供）

    民進黨今天在社群發布「緊急警報」，國民黨立委翁曉玲先前預告要優先推動的「反年改」法案今天就要在委員會排審，主要訴求包含「停砍年金」、「退休金隨現職調薪」，一旦成真，真正受害的就是年輕公務員、公立學校教職員與國家的財政，請大家一起分享圖卡，不要讓反年改變成國民黨壓垮國家的手段！

    民進黨提醒，「緊急警報！『反年改』又回來了！」國民黨立委翁曉玲先前預告，本會期將優先推動公教年金「停砍」法案；立法院司法法制委員會今天就要排審《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，也就是「反年改」又來了！

    民進黨表示，當年年金改革非改不可，就是因為公教年金舊制中，「繳少、退早、領多」，導致退撫基金面臨破產危機。前總統蔡英文政府2017年啟動年改，18%歸零、降低所得替代率兩項關鍵措施讓基金能「續命」一個世代，也讓年輕公教人員看到曙光。

    民進黨指出，剖析國民黨黨團及藍委的眾多提案中，主要訴求有兩個：「停砍年金」、「退休金隨現職調薪」，當初改革讓所得替代率逐年降低至最高62.5%，讓過去某些文官高達80%的替代率不再出現，就是為了能公平領錢，然而退休金早已有隨物價調整的條例，現在改成跟現職人員一樣調薪，合理嗎？

    民進黨表示，為了防止公教退休金壓垮國家財政，好不容易越過重重困難的年金改革，現在國民黨又要大開倒車，讓危機再現！反年改若成真，真正受害的，就是年輕公務員、公立學校教職員與國家的財政，我們絕不允許這種世代不正義，請大家一起分享圖卡，不要讓反年金改革變成國民黨壓垮國家的手段！

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播