「反年改」又來了！民進黨轟國民黨：壓垮國家的手段

民進黨今天在社群發布「緊急警報」，國民黨立委翁曉玲先前預告要優先推動的「反年改」法案今天就要在委員會排審。（民進黨提供）

民進黨今天在社群發布「緊急警報」，國民黨立委翁曉玲先前預告要優先推動的「反年改」法案今天就要在委員會排審，主要訴求包含「停砍年金」、「退休金隨現職調薪」，一旦成真，真正受害的就是年輕公務員、公立學校教職員與國家的財政，請大家一起分享圖卡，不要讓反年改變成國民黨壓垮國家的手段！

民進黨提醒，「緊急警報！『反年改』又回來了！」國民黨立委翁曉玲先前預告，本會期將優先推動公教年金「停砍」法案；立法院司法法制委員會今天就要排審《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》修正草案，也就是「反年改」又來了！

民進黨表示，當年年金改革非改不可，就是因為公教年金舊制中，「繳少、退早、領多」，導致退撫基金面臨破產危機。前總統蔡英文政府2017年啟動年改，18%歸零、降低所得替代率兩項關鍵措施讓基金能「續命」一個世代，也讓年輕公教人員看到曙光。

民進黨指出，剖析國民黨黨團及藍委的眾多提案中，主要訴求有兩個：「停砍年金」、「退休金隨現職調薪」，當初改革讓所得替代率逐年降低至最高62.5%，讓過去某些文官高達80%的替代率不再出現，就是為了能公平領錢，然而退休金早已有隨物價調整的條例，現在改成跟現職人員一樣調薪，合理嗎？

民進黨表示，為了防止公教退休金壓垮國家財政，好不容易越過重重困難的年金改革，現在國民黨又要大開倒車，讓危機再現！反年改若成真，真正受害的，就是年輕公務員、公立學校教職員與國家的財政，我們絕不允許這種世代不正義，請大家一起分享圖卡，不要讓反年金改革變成國民黨壓垮國家的手段！

