顧立雄：維持「戰備韌性」、「資安韌性」做努力

立法院會17日三讀通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。國防部長顧立雄今日在立法院受訪表示，因為預算已經通過，會維持「戰備韌性」和維護「資安韌性」來做努力。

國防部在特別預算中「強化國土防衛能量」、「提升資通作業環境及設備」等項目，原編列1129億7653萬4000元，經朝野協商，共減列50億7731萬1000元，改列1078億9922萬3000元。

顧立雄今天說，強化國土防衛韌性部分，第一部分是彈藥庫，彈藥庫的整建相當重要，這涉及彈藥的預存。另一部分是訓場，相關道路是連結到訓場，對於提升義務役和後備役的戰力，訓量要大幅提升，所以訓場也非常重要。另外也要提升韌性和戰備存量。

顧立雄指出，資通安全韌性的提升，對強化韌性的做法非常有利，會以機動備援方向來努力。在跟立委協商時，都有跟他們進行充分說明，因為預算已經通過，會維持戰備韌性和維護資安韌性來做努力。

另外，對於國軍抗戰板有問題，顧立雄則說，現在已經在研製新的抗彈板，目前已經在進行驗證當中，這部分都在進行。

