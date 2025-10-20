為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    顧立雄：維持「戰備韌性」、「資安韌性」做努力

    2025/10/20 10:32 記者陳鈺馥／台北報導
    國防部長顧立雄。（記者陳鈺馥攝）

    國防部長顧立雄。（記者陳鈺馥攝）

    立法院會17日三讀通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」。國防部長顧立雄今日在立法院受訪表示，因為預算已經通過，會維持「戰備韌性」和維護「資安韌性」來做努力。

    國防部在特別預算中「強化國土防衛能量」、「提升資通作業環境及設備」等項目，原編列1129億7653萬4000元，經朝野協商，共減列50億7731萬1000元，改列1078億9922萬3000元。

    顧立雄今天說，強化國土防衛韌性部分，第一部分是彈藥庫，彈藥庫的整建相當重要，這涉及彈藥的預存。另一部分是訓場，相關道路是連結到訓場，對於提升義務役和後備役的戰力，訓量要大幅提升，所以訓場也非常重要。另外也要提升韌性和戰備存量。

    顧立雄指出，資通安全韌性的提升，對強化韌性的做法非常有利，會以機動備援方向來努力。在跟立委協商時，都有跟他們進行充分說明，因為預算已經通過，會維持戰備韌性和維護資安韌性來做努力。

    另外，對於國軍抗戰板有問題，顧立雄則說，現在已經在研製新的抗彈板，目前已經在進行驗證當中，這部分都在進行。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播