鄭麗文：在野要整合出最強隊伍 將盡快拜會黃國昌

國民黨主席當選人鄭麗文過去曾批評前民眾黨主席柯文哲涉京華城案，民眾黨主席黃國昌說，那一頁早就翻過去了。鄭麗文今日受訪表示，一定釋出最大善意跟誠意，希望過程當中開誠佈公，了解彼此政黨的處境與需求，以及各地的生態等，務必為在野力量整合出最強的、能夠代表民意的團隊與隊伍，還有很多重大議題的溝通等，拜會黃國昌當然是勢在必行，也希望越快越好，會積極來安排。

黃國昌昨宣布，明年1月底卸任不分區立委後，2月1日就要成立新北市長競選辦公室。鄭麗文表示，黃國昌宣布要爭取新北市長時，她非常肯定跟佩服，這就是民主政治人物所展現的風範，黃國昌也說會努力成為最佳、最強的人選，最後會有一個機制，來為新北市拔擢真正最好、最強的人選，黃國昌非常的優秀，但不可諱言，國民黨長期在新北市的執政可圈可點，也受到市民高度的肯定，未來國民黨也有信心推出在新北市受到廣大支持的人選，但是一定會遵守及形成藍白合的機制來產生人選。

對於未來如何藍白合作？鄭麗文說，未來縣市地方政府，是培養人才的平台，不要讓人家覺得藍白合作只是在選舉提名的位置上，基本的大政方針方向還是要一致，不能只是分位置，施政理念對選民負責，也是民主政黨政治的典範，國外很多內閣制的政黨政策，很多是內閣加人事，而不是只有人事的位置而已。

另外，鄭麗文今日接受廣播節目《千秋萬事》主持人王淺秋專訪，被問到未來人事安排規劃時表示，他選前都沒有做任何的人事規劃，現在剛要開始，雖然時間很短，但有信心找到心目中的理想人選，也在努力中徵詢各方意見，「現在剛開始，都還沒有任何名單」。鄭麗文在專訪結束後接受媒體聯訪時也表示，目前才剛開始進行相關徵詢及準備工作，確定後一定會第一時間向大家報告。

王淺秋詢問是否有主要規劃及覓才篩選標準？鄭麗文表示，首先是人家要有意願來做事，到國民黨當黨工，其實是要拜託人家來的工作，不是大家都很樂意或心中嚮往的工作，要找到有意願、適任的人，也要有心理準備，這是一分苦差事，她不能隨便畫餅，這是一種犧牲奉獻，幾乎隨時待命不能休息，可能三更半夜都臨時有事，六日隨時要上班，被黨外罵是已經習慣，黨內有各種不同意見也難免，時間雖然比較短，她還是全力去三顧茅廬。

