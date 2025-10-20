詐欺犯罪近1年22萬件 內政部列首要打擊重點

內政部。（資料照）

根據內政部最新統計，從去年9月至今年8月，詐欺案件22萬4290件，占整體刑案34.73%。內政部表示，打詐為目前打擊重點，針對電信、網路、金流、被害人、犯嫌等面向，執行「查找潛在被害人」、「淨話專案」等各項防制與打擊策略，同時也將對掃黑、緝毒、肅槍等犯罪趨勢與問題策訂偵防策略。

立法院內政委員會今天邀請內政部、警政署署長、國家安全局、法務部針對「當前全國治安狀況與如何強化總統、副總統、中央政府機關首長及特定人士安全警衛作業，避免境外勢力或協力者影響國家安全」進行專題報告，並備質詢。

針對當前全國治安狀況，內政部統計，自113年9月至114年8月止，全般刑案發生數為64萬5790件，其中詐欺案件22萬4290件，占整體刑案34.73%；並強調，將持續強化「打詐、掃黑、緝毒、肅槍」，並對這4大犯罪趨勢與問題策訂偵防策略，並透過跨部會平台通力合作。

內政部說明，打詐為目前打擊重點，針對電信、網路、金流、被害人、犯嫌等面向，執行「查找潛在被害人」、「淨話專案」等各項防制與打擊策略，讓民眾減少接觸詐騙訊息及降低財損，更全力攔阻詐騙金流，加強查扣不法利得，同時增加全民防詐意識宣導。

掃黑部分，將持續針對涉詐的熱點幫派、最高熱點幫派涉詐首腦、幹部及招募少年之幫派，聚焦注蒐打擊，從「瓦解組織」、「斬斷金流」、「掃除依附維（營）生行業」等3大面向著手，實施系統化全方位打擊幫派行動。

緝毒部分，落實「新世代反毒策略行動綱領第三期」，著重科技緝毒、國際緝毒合作、精進海上查緝能量、嚴防邊境走私、深化安居緝毒專案、強化對青少年及校園販毒藥頭查緝，另針對依托咪酯毒駕問題，推動唾液毒品快篩檢測，以有效因應查緝，遏止其危害。

肅槍部分，鑒於改造槍械是國內非法槍械主要來源，警察機關全面查禁模擬槍及主要組成零件防止改造，並不定期執行全國肅槍掃蕩，禁絕持有空間。

內政部也提到，從警政署「114年上半年民眾對治安滿意度」調查結果來看，國人對居住社區治安狀況滿意度高達91.78%，且連續3年維持9成以上。此外，國內重大案件發生多數能快速偵破，未破案件除要求管轄警察機關成立專案小組積極偵辦及管制外，並由警政署刑事警察局支援加速偵破。

