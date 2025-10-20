為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    習近平電賀、賴總統只送花藍 鄭麗文：有一點遺憾沒這格局

    2025/10/20 09:52 記者林欣漢／台北報導
    國民黨主席選舉由前立委鄭麗文當選。（資料照）

    國民黨主席選舉由前立委鄭麗文當選，國民黨中央昨午收到中共中央總書記習近平發來賀電，身兼民進黨主席的總統賴清德僅送來「高票當選」花籃，沒有致電恭賀，對此，鄭麗文今日表示，她在當選第一時間，就接到民眾黨主席黃國昌來電致賀，民進黨也算是泱泱大黨，這種基本的禮貌，她覺得有一點遺憾，「沒有這個格局，是台灣的悲哀」。

    鄭麗文認為，這其實反映出台灣內部政黨鬥爭的氛圍，既然是新的主席、新的開始，如果賴清德真的有意朝野和解、要團結台灣，這是一個契機，非常好的機會，可以伸出橄欖枝，但很可惜他不屑做這樣的事情，沒有這個格局，是台灣的悲哀，這會影響到未來台灣政治的發展，不希望在未來2、3年，在賴清德第1任總統期間都在空轉、內耗，如果他還是一樣執迷不悟的話，大家只好把他換掉。

    前中廣董事長趙少康昨表示，黨主席如要能帶領縣市長及立院黨團，必須努力改革，消除親中力量，否則會「令不出黨中央」。對此，鄭麗文說，她很不喜歡親中、和中、舔中、親美、疑美這些過度簡化的標籤，這只是再加重原本的歧見及成見，不是成熟、負責任處理任何關係的方法，不要用這麼簡單的標籤定義任何人，更何況這麼複雜的關係，不是簡單的標籤可以定義的。

