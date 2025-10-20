為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    海軍土皇帝涉暗蒐漢光機密情資 國防部：勿枉勿縱

    2025/10/20 09:35 記者陳鈺馥／台北報導
    民眾爆料，海軍大氣海洋局長林倉玉就任2年多來，違法蒐集漢光演習作戰資料，要求部屬在局內成立「戰情中心」，指派官兵向第一線作戰單位索取機密資料，但該局並無合法權限。（圖擷取自中華民國海軍官網）

    民眾爆料，海軍大氣海洋局長林倉玉就任2年多來，違法蒐集漢光演習作戰資料，要求部屬在局內成立「戰情中心」，指派官兵向第一線作戰單位索取機密資料，但該局並無合法權限。（圖擷取自中華民國海軍官網）

    民眾爆料，海軍大氣海洋局長林倉玉就任2年多來，違法蒐集漢光演習作戰資料，要求部屬在局內成立「戰情中心」，指派官兵向第一線作戰單位索取機密資料，但該局並無合法權限。國防部長顧立雄今日在立法院受訪表示，已經請海軍進行行政調查，希望本於勿枉勿縱精神，盡快完成行政調查。

    周刊報導，林倉玉2023年9月接任大氣海洋局長後，就強迫官士兵將他們與「艦隊指揮部」開會所得機密資料，傳到林私設的「未加密」LINE群組中，儘管多名官士兵認為有資安風險，勸林不要這樣，但林一意孤行。

    更離譜的是，林倉玉要求下屬浮報預算，吹哨者指控他去年5月，大氣海洋局召開「國土韌性特別預算會議」，竟然公開指導局內一級主管如何規避審計與監察單位調查，還邀請特定廠商到局裡討論標案，涉嫌圖利。

    也有女性吹哨者向周刊爆料，指控林倉玉在宿舍安排上踐踏軍中規範，強行將女性聘僱人員寢室，安排在男性軍官宿舍區域，且未加裝鐵門區隔，形同「男女混住」；官士兵直言，「他根本就是土皇帝，完全不把制度放在眼裡，行徑非常囂張」。

    對此，顧立雄表示，已經請海軍進行行政調查，希望本於勿枉勿縱精神，盡快完成行政調查。在完成行政調查前，無法進一步說明，目前正在調查釐清中，等調查結果出來後再做說明。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播