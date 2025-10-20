海軍土皇帝涉暗蒐漢光機密情資 國防部：勿枉勿縱

民眾爆料，海軍大氣海洋局長林倉玉就任2年多來，違法蒐集漢光演習作戰資料，要求部屬在局內成立「戰情中心」，指派官兵向第一線作戰單位索取機密資料，但該局並無合法權限。（圖擷取自中華民國海軍官網）

民眾爆料，海軍大氣海洋局長林倉玉就任2年多來，違法蒐集漢光演習作戰資料，要求部屬在局內成立「戰情中心」，指派官兵向第一線作戰單位索取機密資料，但該局並無合法權限。國防部長顧立雄今日在立法院受訪表示，已經請海軍進行行政調查，希望本於勿枉勿縱精神，盡快完成行政調查。

周刊報導，林倉玉2023年9月接任大氣海洋局長後，就強迫官士兵將他們與「艦隊指揮部」開會所得機密資料，傳到林私設的「未加密」LINE群組中，儘管多名官士兵認為有資安風險，勸林不要這樣，但林一意孤行。

更離譜的是，林倉玉要求下屬浮報預算，吹哨者指控他去年5月，大氣海洋局召開「國土韌性特別預算會議」，竟然公開指導局內一級主管如何規避審計與監察單位調查，還邀請特定廠商到局裡討論標案，涉嫌圖利。

也有女性吹哨者向周刊爆料，指控林倉玉在宿舍安排上踐踏軍中規範，強行將女性聘僱人員寢室，安排在男性軍官宿舍區域，且未加裝鐵門區隔，形同「男女混住」；官士兵直言，「他根本就是土皇帝，完全不把制度放在眼裡，行徑非常囂張」。

對此，顧立雄表示，已經請海軍進行行政調查，希望本於勿枉勿縱精神，盡快完成行政調查。在完成行政調查前，無法進一步說明，目前正在調查釐清中，等調查結果出來後再做說明。

