內政部七大措施強化總統維安 三級以上機關首長警衛要特殊查核

內政部次長吳堂安。（資料照）

共諜案層出不窮，如何強化元首及中央政府機關首長的維安引發討論。內政部次長吳堂安今天在立法院表示，為避免境外勢力或協力者影響國安，將強化狀況預判，並列出七大措施加強情蒐與警衛部署；同時也將加強安全警衛特殊查核，在行政院及所屬三級以上機關（構）政務首長辦公室任職的安全警衛人員，都將被列為特殊查核對象。

立法院內政委員會今天邀請內政部、警政署署長、國家安全局、法務部針對「當前全國治安狀況與如何強化總統、副總統、中央政府機關首長及特定人士安全警衛作業，避免境外勢力或協力者影響國家安全」進行專題報告，並備質詢。

吳堂安表示，鑒於近期國際政要維安事故時有所聞，強化正副總統安全警衛作為實屬必要，警政署將強化各種狀況預判，以確保萬全。

吳堂安列出「加強情蒐與警衛部署」七大措施。第一，加強對各網路社群平臺、媒體情蒐，針對有危害安全的訊息，積極查緝，溯源分析。第二，聯合編組強化人員辨識及物品檢查，各警察機關配合國家安全局特種勤務指揮中心，先期過濾、清查涉「中」、涉黑人士；另採取聯合編組作業，統合內、中衛區強化人員辨識、物品檢查。

第三，加強危安目標監控及跨區通報機制，執行特種勤務前及蒞臨期間，側密掌握危安目標動態（轄區、跨轄），強化橫向通報機制，即時調整警衛部署。第四，加強查察對蒞臨場所及警衛路線周邊，異常行止徵候、隱蔽於路旁意圖不明之人、車。

第五，強化攔截圍捕點效能，防範意圖危害衝撞車輛，並加強周邊交通疏導及配置道路警衛延伸崗，避免壅（阻）塞，影響安維對象行徑動線。第六，嚴密蒞臨場所周邊警衛部署，並視活動性質部署遙控無人機反制小組。第七，上、下車點淨化，加強對周邊可疑人、事、物的搜索，著重向外警戒，防止外部突襲、攻擊。

針對敵對勢力滲透安全警衛人員的防制作為，吳堂安說明，將加強安全警衛特殊查核，將於行政院及所屬三級以上機關（構）政務首長辦公室任職的安全警衛人員，列為特殊查核對象；並加強安全警衛人員考核監督責任，若有發生違法或品德操守上之違紀行為，主官（管）應負考核監督不周責任。

國安局擬建立暴力分子資料庫

國安局書面報告指出，特種勤務面臨威脅是「複合式、多層次、高科技」挑戰，包括「中共複合式滲透的影響」、「暴力攻擊的威脅」、「無人機威脅劇增」等三方向。為應對特種勤務面臨的挑戰，國安局將強化情資統合與極端威脅的預警機制，建立政治極端主義及特定不滿群體中，具備暴力傾向行為的資料庫，強化針對潛在危安人士的列管與訪查，並縝密警衛計畫、靈活勤務部署。

