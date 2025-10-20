宜縣蘇澳面臨議員席次保衛戰 鎮長李明哲：將研議誘因鼓勵設籍

蘇澳縣議員席次恐３席減為２席，圖為蘇澳著名冷泉地標。（資料照）

宜蘭縣蘇澳鎮因人口數輸礁溪，縣議員席次恐成３席減為２席，面臨席次保衛戰；蘇澳鎮長李明哲表示，會研議看用什麼鼓勵方式或誘因，鼓勵民眾來蘇澳設籍，選舉人口數計算，是以選舉投票之月前第6個月月底戶籍統計之人口數為準，目前還有努力的時間。

蘇澳鎮長李明哲明年底２屆任滿，將轉戰縣議員選舉，對於蘇澳議員席次減少，他坦言是受到房屋稅新制影響，礁溪很多空屋為了減少房屋稅，有人遷入設籍造成人口增加，議員席次也可能增加，他批評這些根本是幽靈人口，只是戶籍遷入根本沒有住在那裡，沒有居住事實，也不可能來礁溪投票。

李明哲說，受到房屋稅政策影響，造成蘇澳議員席次減少這並不公平，還好到最後的人口結算日還有時間，他會鼓勵蘇澳鎮公所同仁把戶籍遷到蘇澳，他們有些人的戶籍可能是在外縣市或外鄉鎮，但在蘇澳上班也有居住事實，應該把戶口遷來蘇澳。

此外，李明哲表示，會研議看用什麼鼓勵方式或誘因，鼓勵民眾來蘇澳設籍，議員席次減少除造成選舉競爭壓力更大，多１個議員也就多一份力量，可為蘇澳做更多服務，爭取更多建設，希望設法把議員席次保住。

蘇澳鎮尋求連任的縣議員謝正信說，席次減少當然影響到所有參選的候選人，競爭只會更激烈，他當選議員近3年來，積極爭取地方建設與福利，不管如何，他都會秉持初衷，繼續以民意為先，努力爭取建設及福利。

選罷法規定38條規定，人口數計算，以選舉投票之月前第6個月月底戶籍統計之人口數為準。若是明年11月選舉，就是以5月底人數為準，實際仍以明年選罷法及公告為準。

蘇澳鎮長李明哲將轉戰議員，對於席次可能減少，他將研議誘因鼓勵設籍。（資料照）

縣議員謝正信也要爭取議員連任，他說，不管如何，他都會秉持初衷，繼續以民意為先，努力爭取建設及福利。（資料照）

