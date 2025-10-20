為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    鄭麗文稱2028政黨輪替 政院：依憲施政不因在野黨主席更換不同

    2025/10/20 08:56 記者陳鈺馥／台北報導
    行政院發言人李慧芝。（資料照）

    鄭麗文當選國民黨主席後，聲稱2028年要實現政黨輪替。對於行政、立法之間，該如何應對？行政院發言人李慧芝受訪強調，行政院依照憲法規定，遵守憲法並且對立法院負責，並不會因為在野黨主席更換而有所不同。

    李慧芝表示，行政院會持續推動國家重大建設以及福國利民的政策，這是行政團隊的最基本也是最重要的責任，需要中央與地方、行政與立法彼此合作才能夠加速進行。

    李慧芝指出，行政院現階段最重要的工作，是讓是災區能夠早日恢復生息，上個會期行政院長卓榮泰為了「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，先行拜會立法院長韓國瑜，而立法院協商期間，在行政院同意下，將特別預算的經費上限提高為600億元，最後照案通過。對此卓院長曾說過，感謝立法院以民眾最迫切的需求為念，並期望這樣的溝通模式能夠為日後朝野互動的典範。

    李慧芝提到，目前為了加速花蓮縣光復鄉等災後復原重建工作，行政院在10月9日提出「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」修正案，將經費從600億提升為850億，用最快速、最簡便的方式，來協助災區重建及受災民眾。

    她強調，有鑑於朝野合作加速災區復原重建工作的前例，政院期望立院能同樣以人民需求為念，兩院共同合作、繼續推動各項福國利民的法案。

