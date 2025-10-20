只差50人！宜蘭縣明年底縣議員選舉 蘇澳恐減1席、礁溪將增1席

宜蘭縣議會下屆議員席次仍維持34席；不過，礁溪與蘇澳的席次可能出現變化。（資料照）

宜蘭縣有34席縣議員，明年底的縣議員選舉，根據9月底的人口數據，蘇澳鎮議員席次將從3席減為2席，礁溪鄉則從2席增至3席。不過，縣府表示，這只是目前（第3季）試算結果，2鄉鎮只差50人，實際仍以明年選罷法及公告為準，隨著人口變動還可能出現變化。

縣府民政處指出，依據114年1月22日修正「地方立法機關組織準則」，縣（市）區域議員名額，依據111年11月26日選出之名額為準，以宜縣目前人口現況，仍可維持34席議員席次。而34席議員中須保留2席給大同鄉、南澳鄉山地原住民，還要保留1席給平地原住民，區域議員只剩31席。

請繼續往下閱讀...

宜縣至今年九月底人口數為44萬9999人，扣除平地原住民3397人、山地原住民1萬6070人，剩餘43萬532人；再以此數除以31席區域議員席次，平均選出1名議員的基本人口數為1萬3888.13人。

各鄉鎮市分配到的議員席次，是以鄉鎮市區域人口數除以選出1名議員的基本人口數，取商數整數作為席次；例如宜蘭市9萬3165人，除以1萬3888.13人，得到6.9351，整數6就是基本分配席次，據此各鄉鎮除出來的整數加總後是24席。

區域議員31席還有7席可分配，就按所餘人口數高低再依序分配；依據9月底的人口數統計，各鄉鎮市議員席次多維持與本屆相同；但礁溪鄉與蘇澳鎮出現黃金交叉與死亡交叉，礁溪所餘人口數為8323人排第7名，蘇澳鎮8273人第8名，50人的差距，就可能讓礁溪多1席議員，蘇澳少1席議員。

縣府表示，礁溪一直是空屋率最高鄉鎮，但受到今年房屋稅新制影響，若未辦理戶籍登記，就會被認定非自住房屋，房屋稅會從原本的1%，最高跳增到4.8%，吸引民眾大舉遷入設籍，今年1至9月，礁溪人口就多了1200人，而蘇澳減少321人，因此造成議員席次出現變化。

宜蘭縣議會下屆議員席次仍維持34席；不過，礁溪與蘇澳的席次可能出現變化。（資料照）

宜縣10個平地選舉區人口情形，以及至今年第三季議員席次分配情形。（宜蘭縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法