槓上鄭麗文？非第一時間辭黨職 陳以信：當時我不知主席會是誰

前立委陳以信在18日國民黨主席選舉當天請辭國民黨海外部主任。他受訪表示，自己當時並不知道主席會是誰，並非第一時間請辭，只是很單純的不要在朱立倫任內讓朱困擾，也不要在新任主席被選上之後讓新任主席有困擾，所以整個的中間的窗口只有那一天，他並不希望對任何人造成政治的傷害。

陳以信表示，他從立法委員卸任之後，就跟黨主席朱立倫口頭提過請辭，後沒有提成。而去年底他規劃今年就要整個投注在台南，因此他辭呈的內容和訊息都是去年的，當時他把辭呈交給朱立倫，朱馬上就打給他，叫他這一任要跟他（指朱立倫）一起做完。他知道海外業務很特殊，且海外的人有限，所以馬上要再換一個人，而且只做一年，朱立倫也真的很難找人，所以他非常為難的情況下答應。

陳以信表示，由於他不想影響到黨主席選舉，不管誰當選或沒當選，好像只在對他們支持或不支持的一個表現，所以我才會東挑西挑辭職時間，確定在18日早上，大家開始投票時來公佈。

陳以信澄清，現在這個辭職被連結上可能是對整個選舉結果的不滿，甚至他在19日也寫了一篇在臉書做見證也被質疑，但他都不是這個意思。18日上午的請辭單純就海外部任務已經到一個段落，台南的工作將展開，不管未來布局選立委或選市長，他都需要時間來準備，所以18日上午黨主席選舉結果尚未出爐，是他最好告別的時候。

至於選舉當天會是誰當主席，他早上其實並不清楚，尤其他也在黨中央，也感覺到前台北市長郝龍斌的力道也很強，而他在基層、在台南也感受到鄭麗文的支持力道也存在，但不管是誰，他都沒有因為他們來做考慮，請辭時間是他自己一個人判斷。

陳以信說，有媒體說他第一時間請職，那是不對的，他訂定時間請職的時候，主席是誰還不知道，選舉當天一大早那個時間點真的沒有人知道誰會贏，他也不知道誰會贏。所以他是很單純的不要在朱立倫任內讓他有困擾，也不要在新任主席被選上之後讓新任主席有困擾，所以整個的中間的窗口只有那一天，他並不希望對任何人造成政治的傷害，但接收到的關心超乎他預期。

