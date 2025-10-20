趙少康說出1450心聲？ 許美華笑：第一次覺得他講話中肯

趙少康日前指出國民黨主席選舉遭中共介入。（資料照）

前立委鄭麗文高票當選國民黨主席，被視為中共成功介入國內政黨選舉的首例，近期指控中國介選的前中廣董事長趙少康，19日喊話鄭麗文「不要出花樣扯後腿」，還直言不該因為討厭民進黨就希望中共來統治台灣，引發熱議。對此，反紫光奇遊團成員許美華笑稱：「真是沒想到，有一天趙少康的想法居然會跟我如此接近」。

許美華19日深夜在臉書PO文，「趙少康說『台灣雖小，但台灣有台灣的立場、利益及主體性，不可自大也不必自卑。國民黨一定要體認選舉是在台灣選，選民是在台灣，不在大陸，要追求台灣的最大利益，追求台灣2000萬選民的最大利益……』，我除了想把『大陸』改成『中國』外，說實話，他的想法其實跟1450青鳥沒有差太多。」

請繼續往下閱讀...

「趙少康還說『台灣有一小部分人因為太討厭民進黨或獨派了， 被排斥感很高，寧願共產黨來台灣收拾民進黨，這種想法太可怕，我完全不贊成』，這跟我幾天前發文說的意思不是一樣嗎？當時我寫『這些人因為恨民進黨而恨台灣，甚至恨到失去理智，寧願讓極權共產黨來統治民主台灣，真的是仇恨極端心理的展現，我支持的政黨得不到政權，就寧可毀掉台灣』，兩段話是不是很像？」

許美華接著表示，「趙少康、郝龍斌、陳文茜、張亞中這群國民黨菁英，在這次國民黨主席選舉，一次看到中國網軍攻擊台灣的可怕，紛紛站出來大聲疾呼社會重視境外勢力介選。也因此，黨內極端份子邱毅、蔡正元痛罵趙少康這群人『你們這樣講話跟綠共民進黨有什麼不同？』，趙少康拿出當年政治金童的伶牙俐齒反擊，在自己的節目上怒吼『以後民進黨再說中共介選，藍營沒話講』，我今天才看到趙少康的反擊，真的笑到流眼淚，第一次覺得趙少康講話很中肯，自己被打到會痛終於對中國網軍有感……」

「一場國民黨主席選舉，讓趙少康、郝龍斌、陳文茜、張亞中這群國民黨菁英，一次看到中國/境外勢力網軍攻擊台灣的可怕，紛紛站出來大聲疾呼，也直接證明了之前綠營1450青鳥綠吱一直講的認知作戰是真的。昨晚鄭麗文當選，今天趙少康立刻出來呼籲她『降低消除親中力量』，顯然國民黨內有一群人雖然一直抱著『中華民國』神主牌，但顯然也不想護照從綠色變紅色，變成真正的中國人。這難道不算是藍綠之間開始形成的一種社會共識嗎？」

最後她說：「為什麼國民黨選舉結束，今天我寫趙少康寫這麼多？因為，如果趙少康跟我的許多想法都如此接近，其實，我們彼此的距離並沒有想像中遙遠，沒有理由不能在台灣共存下去。而且我相信，趙少康代表為數不少的藍營支持者，他們並不認同鄭麗文的『我是中國人』立場，其實在內心深處，他們的身份認同是台灣人，只是被『中華民國』的框架綁架了。」

「在統獨立場的天平上，我當然有我喜歡的位置。但是，為了能繼續當自由的台灣人，我接受同路人的寬容度很大，我沒有什麼政治潔癖，也沒有很多毛。只要不支持統一，不想當中國人，我都當你是同路人。最後，再次喊話那些票投藍白卻說自己不想當中國人的選民，還有這次為了中國介選氣噗噗的趙少康們……當鄭麗文未來帶著藍營縣市長奔赴中國，推動各種洗人口、洗選舉，甚至要談兩岸和平協議、把台灣鎖進一個中國的時候，拜託你們站出來反對，不要讓我們孤軍奮戰！如果我們再擋不住，你們也一起完蛋了。」

相關新聞請見：批用共產黨收拾民進黨太可怕！趙少康要鄭麗文別出花樣扯後腿

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法