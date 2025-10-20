批用共產黨收拾民進黨太可怕！趙少康遭藍、紅軍出征

前中廣董事長趙少康。（資料照）

前立委鄭麗文高票當選國民黨主席，被視為中共成功介入國內政黨選舉的首例。日前跳出來控訴中國介選的前中廣董事長趙少康，19日在社群發文向鄭麗文放話「不要出花樣扯後腿」，還慨歎當前台灣有一群人因為太討厭民進黨寧願讓共產黨來統治台灣的現象，直言這種想法太可怕，結果被大批藍、紅軍出征撻伐。

趙少康19日下午在臉書發文，要藍營主席當選人鄭麗文穩住當前局勢就好，不要耍花樣扯後腿，「國民黨的當務之急是要讓黨意靠近民意，不可距離社會主流意見與價值觀太遠」。他表示，「台灣大多數人要兩岸和平，要兩岸對話交流，台灣雖小，但台灣有台灣的立場、利益及主體性，不可自大也不必自卑……國民黨一定要體認選舉是在台灣選，選民是在台灣，不在大陸，要追求台灣的最大利益，追求台灣2000萬選民的最大利益」，

趙少康還嘆：「台灣目前很大的問題是，獨派認為不支持台獨的就是統派，而中共則認為，不支持統一的就是獨派，其實統獨中間還有很多選擇，跟你立場不同不一定跟他立場相同，雖然二分法最簡單最廉價也最容易政治宣傳，但何必一定要把跟你不同的人打到對方陣營去？台灣有一小部分人因為太討厭民進黨或獨派了，被排斥感很高，寧願共產黨來台灣收拾民進黨，這種想法太可怕，我完全不贊成，但值得民進黨好好想想，為什麼要把自己人打成敵人？把台灣搞分散搞分裂了對台灣整體有什麼好？」

該貼文一出，馬上湧入大批藍營支持者和使用簡體字的疑似中國網友留言，「退出國民黨吧」、「你還是退黨吧」「完全看不到你的風度」、「真的是鳥肚雞腸了，經過這次黨主席的選舉對於趙大哥這些失序舉動真的失望」、「我還以為是綠共的發言」、「扯後腿的一直都是你好嗎」、「看了礙眼」、「趙老人！不要自以為是的！你的年代已過去了」、「搞半天你也慢慢往獨台那邊去」、「你閉嘴吧，都扯大後腿了，還想指點江山」。

